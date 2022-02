Los padres de chicos con OSP marcharon para pedir que les cubran el sueldo de los DAI

Este viernes un grupo de padres de alumnos con discapacidad que deben cursar con un Docente de Apoyo a la Inclusión (DAI) marcharon para pedir que la Obra Social Provincia (OSP) les cubra el sueldo de los DAI. Tras la manifestación los papás de los chicos aseguraron que la obra social se sigue negando a dar cobertura a este servicio aunque aseguraron que mejorarán la ayuda que les dan para el pago del sueldo de los docentes.

Eugenia Rivero referente del grupo Por Nuestros Hijos que está conformado por afiliados a la OSP explicó que tras la manifestación los representantes de afiliados se reunieron con Miguel Grecco, interventor de la obra social, el gabinete técnico y funcionarios de los ministerios de Educación, Desarrollo Humano y Finanzas del Ministerio de Hacienda.

La referente explicó que durante el encuentro la OSP les comunicó que se mantendrán en su histórica postura de no cubrir los sueldos de los DAI de los chicos integrados. Rivero explicó que el sueldo de un DAI es de $35.000, la obra social no aporta nada y Desarrollo Humano le da un subsidio de $13.000, los $22.000 restantes los deben poner los padres.

"La mayoría somos estatales y si pagamos el sueldo del docente no nos queda casi nada de dinero para poder comer en el mes", aseguró esta mujer que es madre de un hijo que está en primer año de la secundaria.

La única solución que ofrecieron las autoridades fue el compromiso para que el ministerio de Desarrollo Humano aumente el monto del subsidio que le da a los padres para ayudarlos a pagar el sueldo del DAI.

Rivero explicó que esta respuesta no conformó a los más de 150 padres que forman parte de este grupo y agregó que seguirán con un plan de lucha y manifestaciones para hacer escuchar su reclamo. "No entendemos como la obra social de los empleados estatales no cubre a los trabajadores en una prestación que está establecida por ley", aseguró esta madre.

Antes de terminar la mujer se mostró esperanzada en que sea posible que durante este año haya alguna solución más definitiva. "El 14 de enero nos reunimos con la ministra de Educación. Cecilia Trincado, ella se comprometió a darnos una solución definitiva", concluyó la referente.