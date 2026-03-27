Los pasos para comprobar si el boleto gratuito está activo en la SUBE física o digital

El Ministerio de Gobierno informó sobre los pasos que deben seguir los beneficiarios del Boleto Escolar y Docente Gratuito para comprobar en qué formato de la tarjeta SUBE se encuentra activo el beneficio. La iniciativa abarca tanto la versión física tradicional como la modalidad digital a través de la aplicación SUBE, y busca facilitar el acceso al pasaje sin costo en el transporte público de colectivos.

Verificación en la SUBE física

Para quienes cuentan con la tarjeta plástica, existen dos mecanismos sencillos para corroborar que el beneficio se encuentra correctamente activado. El primero de ellos consiste en acercarse a una Terminal Automática SUBE (TAS) y apoyar la tarjeta en el lector. Si en la pantalla aparece el mensaje “Tenés beneficio local”, ello indica que el usuario posee el Boleto Gratuito activo en su tarjeta.

La segunda opción es realizar la consulta desde la aplicación SUBE en el teléfono celular. Al verificar el saldo o el estado de la tarjeta, en la pantalla del dispositivo aparecerá un mensaje que indica “Tu tarjeta está actualizada”, confirmando de este modo que el beneficio se encuentra vigente.

Comprobación en la SUBE Digital

Para quienes utilizan la versión digital de la tarjeta, el procedimiento requiere prestar atención a la configuración previa de la aplicación. En primer lugar, la SUBE Digital debe estar configurada como tarjeta principal. Este ajuste puede realizarse siguiendo el camino Menú > Configuraciones > Tu SUBE principal > Seleccionar SUBE Digital, y luego confirmar la opción seleccionada.

Una vez que la tarjeta virtual se encuentra establecida como principal, el usuario debe ingresar a la pantalla principal de la aplicación y seleccionar la opción “Beneficios”. Allí podrá visualizar si el Boleto Escolar o Docente Gratuito se encuentra activo en su SUBE Digital.

La posibilidad de acceder al Boleto Gratuito tanto en el formato físico como en el digital amplía las alternativas para los usuarios del transporte público. La implementación de estos mecanismos de verificación busca brindar certeza a los beneficiarios y evitar inconvenientes al momento de utilizar el servicio de colectivos con la tarjeta SUBE.