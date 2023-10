Tras el exitoso debut en Tandil, los Azules van por el primer objetivo que se propusieron en esta competencia: avanzar a semifinales. Para eso debe vencer a uno de los candidatos de la división como es el selectivo Trébol, que cuentan con muchos juveniles en la Academia de Buenos Aires. Los pibes buscan la clasificación por el ascenso del Argentino Juvenil de Rugby

Ambos equipos vienen de triunfar en la fecha inaugural. Sanjuanina venció en cancha de Los Miuras ante Uroba 23-12; mientras que Mar del Plata superó en el Club San Ignacio a Noreste 24-14. Es por eso que el equipo que abrace con la victoria asegura su lugar en las semifinales por el ascenso.

Vale destacar que el partido se va a llevar a cabo el próximo sábado, 28 de octubre, a partir de las 14 horas con el arbitraje del referee de la URBA Martín Eusebio en la cancha Nº 1 de Universidad ubicada en Pocito y corresponde al Grupo 4.

Los otros compromisos de la segunda jornada Zona Ascenso son: Noreste vs. Oeste a las 14 horas. Por el Grupo 4; Santafesina vs. Santiagueña a las 14 horas y Chubut vs. Alto Valle a las 16 horas (juegan el domingo). Estos dos últimos encuentros corresponden al Grupo 3.