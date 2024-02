Los polémicos comentarios de Martín Demichelis tras el empate en el Superclásico

Luego del 1 a 1 del pasado domingo entre River Plate y Boca Juniors, Martín Demichelis dialogó con la prensa y no se guardó nada. El entrenador del "Millonario" puso el foco en el planteo que colocó desde el arranque en el Superclásico, sumado al sistema con el que terminó el partido el "Xeneize". Además, aprovechó la conferencia de prensa para dejar varias frases interesantes.

"La sensación de tristeza no haberle podido regalar a la gente que colmó el estadio, que es maravilloso, y de amargura por no haber podido cerrar lo que buscábamos. Nosotros no salimos a empatar, queremos ganar siempre. Cuando nos empata el rival tuvimos algunas situaciones más sin ser superior. River mereció un poquito más y hay que estar tranquilos. Nos nos vamos contentos y el sistema no lo cambié. Van 7 fechas y en casi todas jugamos 4312", destacó Demichelis.

Luego, Martín resaltó: "No, me voy a meter poco en el análisis del rival. No suelo hacerlo. Diego Martínez es un entrenador al que respeto y aprecio, le dará una identidad a su equipo. Está en esa búsqueda y jamás me metería en su objetivo. Pero si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores seguramente no esté respetando la historia del club. Siempre queremos ser protagonistas. Nosotros contentos con el empate no estamos".

Conclusión de Martín Demichelis

"Respecto a Claudio tuvo dos infracciones muy fuertes y quedó mareado. Hizo un gran desgaste y un muy buen partido, por eso opté por cambiarlo. Después está claro que no haber ganado de local con nuestra gente, cuando estábamos en ventaja sabe a poco. Si entramos en análisis fino de quién entró bien o mal, lo haré yo puertas adentro. Si la de Mastantuono entraba estábamos hablando de otra cosa. Yo estoy tranquilo, estoy contento", expuso el entrenador de River Plate.

Para cerrar, Martín Demichelis sostuvo: "Lamentablemente el gol vino por ahí. Nosotros cuando decimos de hacer las presiones, el rival supo salir y nos encontramos en un 1 contra 1 con los laterales. Sumado a la amarilla, tuve que sacarlo y Sant’Anna vino a competir. Que haya llegado el gol por ahí queda en análisis de si entró bien o mal. Pero el rival también juega. Tuvimos alguna más, Villagra me pidió el cambio por un calambre y la idea siempre fue presionar bien alto con cinco jugadores. El desgaste fue enorme".