Lucas, el sanjuanino que arregla estufas gratis a personas vulnerables: “Lo hago de corazón”

En plena tarde del Día del Padre, día en el que hubo una máxima de apenas 11º, Lucas Villafañe, de 30 años, pensó en todos aquellos sanjuaninos que no tienen nada para calentarse en sus casas. También, en quienes tenían estufas viejas y rotas que no funcionaban, por lo que debían pasar frío. Él es electricista matriculado así que no lo dudó y publicó un mensaje en los grupos de compra y venta de Facebook.

“Voy a poner mí servicio a disposición a la gente que tiene una estufa eléctrica en su casa y no tiene dinero para repararla. Les ofrezco mí servicio gratis, es sólo para los que realmente la están pasando mal en temperaturas bajas. Si alguien sabe de alguna situación así me escribe”, escribió en la red social.

Los comentarios felicitándolo no tardaron en aparecer, fueron tantos que la publicación se viralizó rápidamente y el mensaje llegó a las personas que realmente necesitaban de su servicio.

“En ese día especial pensé en aquellos padres que se quedaron sin trabajo por la pandemia. Se me ocurrió la idea para ayudar a los niños de esas familias principalmente que no tienen una estufa en casa o la tienen rota y yo se las puedo reparar porque tengo conocimientos”, contó a DIARIO HUARPE.

Tras cinco días de la publicación, se comunicaron con él unas 50 personas. La mitad tenía estos elementos rotos y podía pagar el arreglo, pero Lucas les dijo que no buscaba ningún beneficio económico. Lo que sí les ofreció fue la posibilidad de donar una vela que él seguro la podría ocupar en los arreglos. La otra mitad, lo hizo porque realmente estaba interesada y no tenía forma de pagar por el servicio. “La idea es que se acerquen aquellos que no pueden pagar”, dijo.

Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Lucas aseguró que él no se beneficia con dinero con esto, ni les cobra a quienes pueden abonar el servicio. Admitió que no está muy bien económicamente “porque nadie lo está”, pero quiere ayudar a los sanjuaninos de la forma que puede: arreglando estufas. Incluso, saca dinero de su bolsillo para darles la solución debido a que debe comprar algunos repuestos para las reparaciones.

Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

Desde Siem, la empresa en la que trabaja, se enteraron de la movida solidaria y se comunicaron de forma inmediata con él y le dijeron que iban a sumar su granito de arena donándole algunos materiales.

También, hubo personas que lo hablaron para donarle estufas para que él las dé a quienes realmente no tengan cómo abrigarse en pleno invierno. “Hay gente que prometió donaciones y, por otro lado, hay personas que me está pidiendo estufas y yo sólo las arreglo. Yo voy a ser ese enlace para la gente que las necesita”, sostuvo emocionado de hacer su aporte.

Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El electricista cambió su rutina en los últimos días. Ahora, llega a trabajar cerca de las 16 y después se dedica a arreglar las estufas hasta las 20.30 o 21 aproximadamente. Para eso se instala el tallercito que tiene en su casa y, en ocasiones, cuenta con la ayuda de su primo Isaías.

Para organizarse, se hizo dos planillas que completa con los datos de todas las personas a las que les arregla sus estufas. En una anota el nombre de la persona, la falla de la estufa y un número para contactarse cuando esté lista. En la otra, el nombre de la persona, la donación que realiza y a quién le brindan esa ayuda. Es todo transparente.

“Sé que mucha gente se quedó sin trabajo y no tienen dinero para arreglar sus estufas, les pido que no tengan vergüenza en venir, vengan con sinceridad que yo se las voy a arreglar de corazón”, cerró Lucas Villafañe.

Para contactarse con Lucas: 2644532766.