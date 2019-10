Luciano Castro habló sobre cómo la está pasando su familia

Las imágenes que vulneraron la privacidad del actor se convirtieron en tendencia en las redes sociales y rápidamente fueron el tema tendencia. Por eso, Luciano Castro, volvió a hablar del momento que está viviendo junto a Sabrina Rojas y sus hijos.

“La estamos pasando mal de verdad”, dijo en una breve nota con el cronista de Los ángeles de la mañana que se vio este lunes en el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de El Trece.

Vale recordar que el artista es padre de Mateo, de una relación anterior, y de Esperanza y Fausto, frutos del amor con su actual mujer.

Sabrina Rojas habló y contó: “Blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me shockeó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”.