Luenzo afirma que en el Senado "hay un número cómodo" para sancionar la ley de Solidaridad Social

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El senador nacional del PJ Alfredo Luenzo asegura que "hay un número cómodo en el Senado para que salga la ley" de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que aprobó esta mañana la Cámara de Diputados, y que será debatida en la Cámara alta a partir de las 14.



Luenzo dijo a radio El Destape que espera que el proyecto “tenga un rápido tratamiento” luego de las 20 horas ininterrumpidas en que se extendió la discusión en la Cámara de Diputados.



“Se han debatido y corregido muchos puntos, y nuestro espacio accedió a muchas modificaciones, cosa que antes no ocurría”, consideró el senador por Chubut, y sostuvo que se trata de una norma “muy necesaria”.



El legislador cuestionó a quienes “solo miran los números de los mercados y no tienen sensibilidad", y advirtió que no se trata de "hablar de números sino de personas" que atraviesan una compleja situación social.



Luenzo expresó su deseo de que los senadores de Juntos por el Cambio acompañen esta ley de emergencia.