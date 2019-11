Luenzo confirma que en las próximas horas se ratificará la unidad del PJ en el Senado

El senador nacional Alfredo Luenzo declaró hoy que "no hay margen para otra cosa que no sea unificar el bloque del PJ en la Cámara alta", y consideró que Cristina Fernández "ha tenido un gran gesto" al designar a un hombre como José Mayans, proveniente del peronismo, para conducir ese espacio.



"Queremos plasmar en una foto lo que hoy hablamos en conversaciones privadas", dijo Luenzo en declaraciones a radio El Destape, y precisó que en las próximas horas habrá un anuncio oficial sobre la jefatura de la bancada, en la que confluirán el PJ y Unidad Ciudadana.



"La discusión por el bloque del PJ en el Senado viene bien encaminada, no hay espacio para especulaciones", sostuvo, y confirmó que esta tarde se reunirán los senadores del PJ y sumarán a última hora a los legisladores electos del espacio para avanzar en estas definiciones.



Para Luenzo, se trata de definir "si estamos todos dentro del campo nacional y popular", y analizó que la nueva bancada podría sumar entre 39 y 40 senadores para darle al presidente electo, Alberto Fernández, el apoyo necesario para gobernar.



El senador por Chubut, que preside la comisión de Medios, consideró que el número con el que cuentan en el Senado les dará la posibilidad de "tener la mayoría para presidir las comisiones más importantes", y ratificó que "no hay margen para otra cosa que no sea unificar el bloque".



También señaló que esperan contar con el apoyo de legisladores de Cambiemos en leyes claves en las que se requieran mayorías especiales, como la designación del Procurador General de la Nación, y opinó en ese sentido que "hay radicales que apoyarán porque ya no están muy a gusto en la lógica de Cambiemos".