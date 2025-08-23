La provincia de San Juan implementará por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones del 26 de octubre. El formato, que será distribuido por el Estado nacional, consiste en un pliego único con la nómina completa de los nueve frentes electorales que compiten en la provincia, ordenados de izquierda a derecha según un sorteo realizado con la supervisión de apoderados de todos los espacios políticos.

La boleta presentará los recuadros de cada agrupación en el siguiente orden: Partido Libertario, Cruzada Renovadora, Hacemos, Fuerza San Juan (frente peronista), Evolución Liberal, Frente de Izquierda y de los Trabajedores-Unidad, Por San Juan (oficialismo provincial), Ideas de la Libertad y La Libertad Avanza. Cada espacio contará con sus candidatos a diputados nacionales claramente identificados.

El procedimiento de votación establece que el elector deberá marcar con una cruz y utilizando el bolígrafo especial provisto en el cuarto oscuro un único recuadro correspondiente a la agrupación de su preferencia. En caso de error, el presidente de mesa entregará una nueva boleta y dejará constancia de la reposición en el talonario correspondiente.

Se dispondrá de aproximadamente 800.000 ejemplares, lo que representa un excedente del 25% sobre el padrón electoral de 630.000 habilitados, garantizando la cobertura ante cualquier imprevisto. Las boletas llegarán a la provincia organizadas en talonarios de aproximadamente 350 unidades, cantidad que se ajusta al número estimado de votantes por mesa.