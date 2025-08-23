La Universidad Católica de Cuyo realizó la LXVIII Colación de la Facultad de Ciencias Médicas en el Memorial del Santuario Arquidiocesano San José de Jáchal, donde 14 egresados de la carrera de Enfermería recibieron sus títulos universitarios. La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas, docentes, familiares de los graduados y el Arzobispo Mons. Jorge Eduardo Lozano.

Durante el acto se destacó que la obtención del título no solo representa la finalización de un ciclo académico, sino también el inicio de una labor profesional caracterizada por el compromiso social, la responsabilidad y la vocación de servicio hacia la comunidad. Las autoridades universitarias enfatizaron que la formación recibida por los nuevos profesionales los capacita para desempeñarse con rigor técnico, sensibilidad humana y principios éticos en el sistema de salud.

La institución educativa expresó formalmente su reconocimiento a los flamantes enfermeros, calificándolos como "orgullo de la Facultad de Ciencias Médicas y de la UCCuyo". El evento académico se desarrolló en un marco de solemnidad y celebración, subrayando la importancia de la incorporación de estos profesionales al ámbito de la salud regional.