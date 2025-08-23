Sofía Gonet y Homero Pettinato se encontraron en un evento social por primera vez desde su separación, ocurrida hace poco más de un mes. El encuentro tuvo lugar durante la celebración del cumpleaños de un amigo en común, Gastón Olmos, y estuvo marcado por gestos de distancia y evidente incomodidad entre ambos.

A través de sus redes sociales, Gonet compartió una serie de imágenes y videos del evento, donde se la podía ver sentada en un extremo de un sofá, separada de Pettinato por el anfitrión de la fiesta. En una de las publicaciones, la modelo describió la situación comparándola con la de "padres divorciados que se odian, pero se cruzan en el acto del hijo".

Aunque ambos coincidieron en el mismo espacio durante varias horas, no se registró interacción directa entre ellos. Material audiovisual adicional difundido por otros asistentes confirmó la proximidad física de la expareja en distintos momentos de la celebración, aunque siempre evitando el contacto visual o verbal.

Posteriormente, Pettinato se refirió al incidente durante una aparición mediática, relatando una versión satirizada del encuentro que incluía elementos claramente ficticios y exagerados, característicos de su estilo humorístico.