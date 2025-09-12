Luis Caputo criticó el sistema electoral: "Es una ridiculez votar cada 2 años"

Luis Caputo, titular de la cartera económica nacional, se pronunció sobre el sistema electoral del país, calificando como "una ridiculez" la realización de las elecciones cada dos años. El ministro expresó su descontento, argumentando que implica un costo "altísimo" para el Estado y genera desinterés en la ciudadanía.

Sus declaraciones, realizadas tras la derrota electoral que sufrió el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, abren un nuevo debate sobre posibles reformas al calendario de votación, un tema que también fue apoyado por Santiago Bausili, presidente del Banco Central, quien se mostró a favor de buscar consensos para evitar la inestabilidad política y económica.

Caputo fundamentó su postura más allá de las cuestiones económicas, enfatizando que la sociedad no muestra un gran interés en esta frecuencia de elecciones. “Más allá del plan económico, estoy en contra”, remarcó el funcionario, quien consideró que la situación actual del país requiere una revisión de este sistema.

Por su parte, Santiago Bausili, desde el Banco Central, se sumó a la crítica, señalando que las elecciones tan seguidas provocan "vaivenes" en los mercados y en la estabilidad política.

El titular del Banco Central de la República Argentina, sugirió que el país necesita acuerdos fundamentales para no desestabilizar el modelo de gestión de cada administración. "Es frágil la situación para tener elecciones cada dos años, tiene que haber consensos básicos que no te desestabilicen", agregó Bausili, coincidiendo con el ministro de Economía en que se debe buscar un equilibrio que no frene el desarrollo de los proyectos de gobierno.