El juez federal que interviene en la causa por el triple crimen de Florencio Varela sufrió dos hechos de robo en el último mes, hechos que él mismo vinculó con una posible venganza de actores vinculados al narcotráfico. La denuncia fue presentada ante las autoridades competentes y generó conmoción dentro del ámbito judicial y entre quienes siguen la causa.

El primer ilícito ocurrió cuando delincuentes ingresaron a su domicilio particular y se llevaron pertenencias de valor, según consta en la denuncia radicada ante la Fiscalía. Días después, el magistrado sufrió un segundo hecho similar, circunstancia que él considera una presión o retaliación por su actuación en el caso del triple crimen, donde se investigan homicidios vinculados a disputas delictivas y ya hay varios detenidos con presuntas conexiones criminales.

Publicidad

El triple crimen de Florencio Varela involucra a nueve detenidos inicialmente, entre ellos al imputado conocido como “Pequeño J”, cuya extradición y participación en el hecho es un punto central de la causa. La complejidad del caso y su exposición mediática lo han colocado como uno de los expedientes criminales más seguidos en el último año.

La denuncia del juez apunta también a la posible relación de los robos con amenazas indirectas o intentos de intimidación hacia el poder judicial, un fenómeno que no es ajeno en causas de alto perfil donde el crimen organizado puede reaccionar ante decisiones judiciales que afectan sus circuitos operativos o sus integrantes.

Publicidad

Hasta el momento, no se han detallado detenciones vinculadas a los robos, pero la investigación oficial ya incluyó medidas de protección para el magistrado y la intervención de fuerzas de seguridad para esclarecer los hechos. Las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios para determinar los responsables y su posible nexo con el caso que instruye el juez.

Familiares de la víctima y allegados consideran la situación preocupante, ya que no solo atenta contra la seguridad personal de un funcionario judicial, sino que también pone en evidencia la presión que pueden enfrentar quienes trabajan en causas de alto impacto mediático y criminal, como la del triple homicidio de Florencio Varela.