La llegada del Año Nuevo 2026 trae consigo no solo celebraciones familiares y festejos, sino también una serie de rituales tradicionales asociados a la prosperidad económica y la buena fortuna, que muchas personas realizan con la intención de atraer dinero, abundancia y éxito en los próximos meses.

Entre los principales rituales más difundidos se encuentra limpiar la casa antes de la medianoche, barrer desde el interior hacia la puerta para “sacar” la mala energía y permitir que la prosperidad ingrese con el nuevo ciclo. También se recomienda colocar monedas dentro de bolsos, billeteras o bolsitas de tela para simbolizar la llegada de recursos durante el año entrante.

Otra práctica popular es la de comer 12 uvas al compás de las 12 campanadas de la medianoche, una por cada mes del nuevo año, cada una acompañada de un deseo de prosperidad o una intención financiera positiva. Esta costumbre, originaria de diversas tradiciones hispánicas, se asocia con atraer buena suerte y abundancia en cada uno de los 12 meses.

También se sugiere usar ropa interior de color dorado o amarilla para la Nochevieja, tonos que simbolizan la energía del oro y la riqueza, y que según la creencia popular ayudan “a vestirse de prosperidad” en la entrada del nuevo año.

Otras prácticas incluyen dejar una lámpara o vela encendida durante la medianoche para iluminar el camino de la prosperidad, y escribir deseos o intenciones económicas sobre un papel, que luego se coloca en una planta, bajo la almohada o se quema de manera ritual para “soltar” y recibir las metas propuestas para 2026.

Aunque estos rituales no cuentan con respaldo científico, muchas personas los adoptan como símbolos de esperanza y actitud positiva, creyendo que el enfoque mental y emocional hacia metas de prosperidad puede influir en la manera en que se plantean y buscan oportunidades durante el año.