Macri: "Digam o disserem, por mais despropósito que for, vamos continuar combatendo o narcotráfico"

POR AGENCIA TÉLAM 09 de octubre de 2019

O presidente Mauricio Macri disse que "digam o que disserem, por mais despropósito que for", o seu governo vai "continuar combatendo o narcotráfico" e não esconderá "os problemas econômicos, nem a pobreza, nem as estatísticas da educação".







"Não vamos negar o narcotráfico como um problema, porque é um problema e nós o estamos combatendo, porque o narcotráfico ataca o mais importante que a gente tem, que é a família, ataca a nossa juventude e vamos continuar dando batalha com honestidade", manifestou o presidente.







Macri considerou que "a incerteza" que a primeira parte do processo eleitoral gerou vai se transformar "novamente em um ar de otimismo, de apostar por essa Argentina que continua pelo rumo de dialogar, de ouvir, de prestar contas".







"Passamos da confrontação ao trabalho em conjunto com a União Europeia", disse o Presidente em referência à recomposição dos vínculos comerciais. Como em discursos anteriores, Macri repetiu a ideia de que seu governo não fez o suficiente para reformar tudo que era necessário, porque foram "três anos e meio querendo resolver décadas de destruição".