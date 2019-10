Macri en Chaco: "No vamos a tener miedo nunca más"

En Chaco, el presidente Mauricio Macri encabeza una nueva marcha del ' Sí se puede' acompañado por la primera dama Juliana Awada, y dirigentes locales, cuando faltan diez días para las elecciones del domingo 27.

Rodeado de una multitud, Macri llamó a apoyar a Juntos por el Cambio y lanzó: "No vamos a tener miedo nunca más". "Nos une la decisión de vivir en libertad, que nos respeten, que no nos digan cómo vivir, no queremos más prepotencia sobre cómo vivir", sostuvo en relación al Frente de Todos y al anterior gobierno, de Cristina Kichner.

MIRÁ TAMBIÉN Castro, sobre la suspensión: “Voy a demostrar que esta es una cama”

"Estamos seguros de que estamos dando vuelta la historia del país, es por eso que les pido que votemos por la Argentina, por nuestros sueños y por el orgullo de ser argentinos", agregó.

"Llevemos a nuestros padres, a nuestros abuelos a votar, que sea el acto de votar más masivo desde la vuelta de la democracia", dijo.

MIRÁ TAMBIÉN Suspendieron al intendente de Angaco José Castro

Y agregó: "Hemos resuelto muchos problemas, pero también sabemos que nos falta mucho más. Yo soy el primero en saber que desde abril ha sido duro para todos ustedes, la clase media, que ha llevado el mayor peso de este problema", dijo.

"Lo que viene es más alivio, más empleo y crecimiento, porque todo lo que hicieron no fue en vano, valió la pena, hoy estamos mejor parados que hace 4 años", sostuvo.