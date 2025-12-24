El expresidente Mauricio Macri difundió un saludo navideño en sus redes sociales en el que, además de desear una feliz Navidad, incluyó una serie de mensajes indirectos que parecieron marcar distancia con la gestión del presidente Javier Milei. El tono del mensaje se percibió como reflexivo y orientado hacia la necesidad de unidad y diálogo en momentos de fuerte polarización política.

Macri eligió un enfoque centrado en valores, al destacar la importancia de la convivencia pacífica, el respeto y el trabajo conjunto por el bienestar de la sociedad, sin mencionar explícitamente a referentes del oficialismo, aunque varios analistas interpretaron que sus palabras iban dirigidas a apuntar críticas veladas a la ausencia de consenso político en el país.

El contexto de la publicación se da en plena tensión entre sectores de la oposición y el Gobierno nacional, marcando una dinámica de distancia entre la figura del expresidente y la administración de Milei. El saludo navideño, por su tono menos partidario y más institucional, se interpretó también como un intento por posicionar un espacio más moderado en el diálogo político.

Más allá de las lecturas políticas, Macri enfatizó la importancia de la familia, el encuentro y la solidaridad en estas fechas, invitando a una reflexión colectiva sobre el futuro del país desde una perspectiva de unidad social.

La publicación fue recibida con distintas interpretaciones en el ámbito político, con correos y mensajes de dirigentes que celebraron la postura de Macri y otros que coincidieron en que el mensaje apuntó directamente a cuestionar la gestión actual sin nombrarla explícitamente.