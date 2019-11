Madre de Johana Ramallo reclamó restos y dijo que "el Poder Judicial sigue desapareciendo" a su hija

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Marta Ramallo, madre de la joven Johana Ramallo que desapareció en 2017 en un presunto caso de trata de personas y cuyos restos fueron encontrados en abril en la ciudad bonaerense de Berisso, aseguró hoy que "el Poder Judicial sigue desapareciendo a Johana" y reclamó sus restos para darle sepultura.



"No me alcanzan las palabras para explicar cómo era Joha, era la hija soñada y soñadora, muy alegre, chistosa, compañera", recuerda Marta Ramallo ante Télam al cumplirse hoy 28 meses desde que vio a su hija por última vez con vida.



El 26 de julio de 2017, Johana Ramallo, una joven de ojos grandes oscuros y cabellos largo negro, salió a las 17 de su casa de La Plata tras decirle a su mamá que volvería "entre las 20.30 y las 21", pero nunca regresó y en la casa quedó esperándola su madre, su abuela y su hija de 6 años.



La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su casa.



Ese mismo día, a las 23.30, Marta Ramallo denunció la desaparición de Johana y comenzó, sin ser conciente aún de ello, una lucha que se extendería durante casi dos años en las que reclamó a las autoridades que busquen a su hija, de quien presumía había sido víctima de una organización de trata de personas.



Recién en abril de este año la mujer fue informada de que unos restos humanos hallados en la zona de Palo Blanco, en la ciudad de Berisso, pertenecían a su hija.



Las pericias realizadas los dos restos humanos hallados determinaron que la joven había sido descuartizada y que su muerte habría ocurrido entre septiembre de 2017 y enero de 2018.



"Aún la justicia no nos da las respuestas que una madre quiere escuchar, desde hace 28 meses a hoy la justicia nos sigue agachando la mirada y sin darnos la respuesta concreta que le venimos pidiendo: qué pasó con Johana, qué están ocultando, a quiénes está encubriendo el poder judicial misógino", reclamó Marta Ramallo.



La mujer se preguntó: "Qué más tenemos que pasar para que Johana deje de ser un expediente y pase a ser Johana ´se hizo justicia? ¿A cuántas Johana más tenemos que llorar por la injusticia patriarcal?"



"Hoy a 7 meses de la terrible noticia que nos confirmó que los restos (hallados en Palo blanco) son de Johana seguimos peleando con el cuerpo forense de la Corte Suprema para que nos entregue los restos de Joha y poder darle una sepultura, hasta hoy el Poder Judicial sigue desapareciendo a Johana", remarcó.



La mujer transita el duelo de asumir que su hija ya no volverá con vida y mientras espera poder enterrar sus restos, sigue luchando contra la trata de personas y cuida a la hija de Johana, que ya tiene 9 años.