¿Mal o buen recuerdo? Lo que dijo Wanchope Ábila de su paso por Boca

Luego de su paso por Boca Juniors, Wanchope Ábila se quedó con el corazón de muchos hinchas del azul y oro. En las últimas horas, en diálogo con Random, en donde se prestó para un ping pong de preguntas y respuestas, dejó varias frases interesantes. El atacante de Colón de Santa Fe no se guardó nada y contestó a las cosultas sobre sus momentos en el cuadro de La Ribera.

"Me gusta la presión, todo lo que es la euforia y estar siempre apretado. Boca te lleva a un umbral de exigencia tan alto que después todo lo otro te parece poco. Entonces, bueno, me pasa eso, uno quiere volver a competir, a pelear por cosas importantes y decir “yo necesito esa adrenalina de estar todo el tiempo apretado y hay que ganar y ganar y que el único resultado sea ganar", expuso Ábila.

Luego, en relación a lo que se vive en el mundo Boca constantemente, el actual delantero de Colón de Santa Fe aprovechó su momento para comentar: "Sí, sí, con lo bueno y lo malo. Yo ya no tenía miedo a muchas cosas y cuando estas ahí adentro el umbral es mucho más alto, te apagan un cigarrillo y vos decís “no me duele, prendeme fuego la pierna, porque ya nada alcanza".

"Depende de las personalidades también, las formas y cómo los tratás. Por ejemplo, yo salía a la calle, me conocía todo el mundo, y yo no le daba pelota, y capaz decían “es un asqueroso”. Pero es que yo no me sentía en una posición de estrella, pero sí dentro de la cancha me sentía un animal", aseveró también Wanchope. Sin dudas, será bien recordado por el hincha "Xeneize".

Más palabras de Wanchope Ábila

En cuanto a su relación con la Mona Jiménez, Wanchope Ábila sostuvo: "Él me llamó por teléfono para que fuera a cantar con él y yo jugaba en Sarmiento en Junín. Me llamó a mí, a Carlitos Tevez y al Hachita Ludueña, habíamos salidos los tres campeones; Ludueña en Santos Laguna, Carlitos en Manchester City y yo en Sarmiento. Imaginate la magnitud de los otros dos y aparecí yo, pero no me importo nada, me mandé igual".