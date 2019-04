Este martes 30 de abril, a pesar del paro nacional en San Juan, la atención en la administración pública provincial será normal por lo que muchos de los empleados asistieron al Centro Cívico antes de su horario para poder retirar dinero de los cajeros ya que justo hoy les depositaban el sueldo.

A partir de las 6 arribaron los estatales y comenzaron a hacer fila en cajeros, sin embargo, notaron que solo la mitad de los 6 que hay tenían plata por lo que comenzó a hacerse visible el malestar.

MIRÁ TAMBIÉN La administración pública atenderá normalmente este martes

Fueron a reclamar al banco y no les dieron ninguna respuesta así que decidieron seguir ocupando su lugar en la fila para no perderlo. Por esta razón, es posible que se vea afectada la atención ya que los trabajadores no quieren irse hasta poder retirar dinero.