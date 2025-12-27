Se conoció que Marcela Tauro tendrá una participación especial en el regreso de la televisión. La actual conductora de Infama y panelista de Intrusos confirmó su presencia en Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe que contará con figuras famosas.

Santiago del Moro ya adelantó que la nueva temporada, cuyo estreno será el 2 de febrero, incluirá importantes modificaciones en su formato habitual.

Publicidad

La noticia fue validada por la propia periodista en diálogo con Guido Záffora para El Observador, donde aclaró que no entrará a la casa como participante.

Respecto a su función, Tauro manifestó: “No estoy confirmada como analista, pero algo voy a hacer”. Al ser consultada sobre los pormenores de su contrato, la comunicadora fue contundente: “No puedo decir nada. Además, todavía tienen que hablar los dos canales”.

Publicidad

El proyecto para sumarla provino directamente de las autoridades de Telefe, aunque el hermetismo sigue siendo absoluto respecto a las tareas que desempeñará.

Sobre el contenido de su trabajo, la periodista concluyó: “Algo hay, no tiene que ver con el debate, es para otra cosa”. Finalmente, la expectativa por el casting crece tras conocerse la postulación de Morena Rial y los rumores sobre una histórica actriz que se encontraría a un paso de ingresar al programa.