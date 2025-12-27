Cultura y Espectáculos > Bombazo
Marcela Tauro confirmó que formará parte del nuevo Gran Hermano
POR REDACCIÓN
Se conoció que Marcela Tauro tendrá una participación especial en el regreso de la televisión. La actual conductora de Infama y panelista de Intrusos confirmó su presencia en Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe que contará con figuras famosas.
Santiago del Moro ya adelantó que la nueva temporada, cuyo estreno será el 2 de febrero, incluirá importantes modificaciones en su formato habitual.
La noticia fue validada por la propia periodista en diálogo con Guido Záffora para El Observador, donde aclaró que no entrará a la casa como participante.
Respecto a su función, Tauro manifestó: “No estoy confirmada como analista, pero algo voy a hacer”. Al ser consultada sobre los pormenores de su contrato, la comunicadora fue contundente: “No puedo decir nada. Además, todavía tienen que hablar los dos canales”.
El proyecto para sumarla provino directamente de las autoridades de Telefe, aunque el hermetismo sigue siendo absoluto respecto a las tareas que desempeñará.
Sobre el contenido de su trabajo, la periodista concluyó: “Algo hay, no tiene que ver con el debate, es para otra cosa”. Finalmente, la expectativa por el casting crece tras conocerse la postulación de Morena Rial y los rumores sobre una histórica actriz que se encontraría a un paso de ingresar al programa.