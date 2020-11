Marcos Bainotti, el primer artista foráneo en San Juan después de 9 meses de cuarentena

Marcos Bianotti, cantante de MegaTrack, parece sentirse un principiante. A pesar de que lleva 34 años en el mundo de la música, con una reconocida trayectoria y varias colaboraciones que lo llevaron a visitar lo largo y ancho del país, siente una sensación parecida a volver a pisar por primera vez el escenario. “Para mí es como un nuevo comienzo, volver a los escenarios después de tanto tiempo que para mí fue un montón y volver de nuevo te provoca como una lejanía, como tener que volver al ritmo arriba de los escenarios” dice Bainotti emocionado.

Así definió su vuelta a los escenarios fuera de Córdoba eligiendo San Juan como primer destino para presentar su acústico junto a su compañero de MegaTrack y amigo Matias Lindon, acordeonista y pianista. A su vez, se convierte en el primer músico que llega fuera de la provincia tras 9 meses de asilamiento. “Es muy lindo volver después de haber estado fuera. No es lo mismo hablar desde las redes. Uno no siente ese calor, el aplauso, la respuesta de la gente. Cantar con la gente, interactuar con la gente” cuenta Marcos, quien ya ha visitado antes la provincia en varias oportunidades.

El músico presenta una serie de acústicos íntimos en los cuales repasará parte de su carrear musical en MegaTrack, canciones de colegas y, para gusto de sus seguidores, una parte de “música a la carta” donde el público podrá elegir sus temas preferidos. Tambien se encuentra preparando un nuevo disco que planean presentar, tal vez, despés de la pandemia. Después de su paso por San Juan, volverá a su natal Córdoba capital para realizar una serie de giras en el interior de la "Capital del Cuarteto".

Se presentará esta noche a las 22:30 horas y mañana sábado a la misma hora en Sol Cirqa y el domingo en los Jardines de Galana. Desde luego, respetando el protocolo covid-19, con separación de mesas, desinfección y barbijos.

“Cada vez que entro a San Juan me dicen ‘Bienvenido a San Juan’ y eso me hace sentir muy cómodo y me gusta. Esa bienvenida calurosa y con confianza hace que me sienta bien acá y me den ganas de venir. Le agradezco eso a los sanjuaninos” dice con satisfacción.

Aún quedan entradas disponibles y pueden adquirirse en Radio Santa Lucía.