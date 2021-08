Mario y Miriam, dos sanjuaninos que esperaron por Alberto

Mario no se inmuta ante el viento. A pesar de tener un traje blanco, un sombrero blanco y zapato blancos, no se mueve de su lugar a pesar del polvo que el viento sur levanta. “Cuando vino la primera vez yo estuve acá. Le puse la mano en el hombro y le dije todas las carencias que tiene la gente en Jáchal”, dice Mario Poblete a DIARIO HUARPE mientras se acomoda su barbijo celeste en el que se asoma Néstor Kirchner saludando, como si él estuviera poniendo las palabras en su boca.

Mario tiene 80 años pero no los aparenta. Cualquiera que lo escuche hablar y lo vea podría pensar que no llega ni a los 70 años con una lucidez y memoria intacta. “Llegue acá a San Juan a las 6 de la mañana y ahí nomás me vine para acá a verlo Alberto. Nací en Rodeo, pero me crié en Jáchal. Allí tuve nueve hijos y me jubilé en la Salud Pública", dice orgulloso. Otro rasgo que lo hace destacar, es larga cabellera que a veces se interpone en su camino por el viento, ¿por que se lo dejó largo? "Porque soy peronista. Cuando llegaron Perón y Evita me sacaron todos los piojos y decidí dejármelo largo" dice entre risas cómplices.

Cerca de cien personas se agolpaban en la valla custodiada por las fuerzas de seguridad esperando la llegada de Alberto Fernández y Sergio Uñac, donde recorrieron lo que serán los futuros barrios Sierra Marquesado e Ingeniero Céspedes sobre calle Pellegrini a unos 500 metros de Avenida Libertador en La Bebida, Rivadavia. Aquellas casas fueron prometidas por el presidente tras el terremoto ocurrido el pasado 18 de enero de este año y que dejó a cientos de sanjuaninos en una situación de vivienda precaria. Pero Mario, dice presente por su Jáchal.

“Me gustaría hablar con Alberto y contarle de toda la gente que necesita ayuda allá en Jáchal. Que todos podamos tener el pan de cada día. Que dios lo bendiga. Que se fijen en nosotros, los de abajo. Que piense en los jubilados y el personal de Salud Pública” agrega. Enérgico y lleno de esperanzas, dio testimonio de su lealtad destacando con su traje blanco y lucidez entre la multitud.

Un alivio en medio del dolor

Al igual que Miriam, cientos de sanjuaninos se acercaron para hacerle un pedido al presidente o agradecerle. Foto: Gentileza.

A diferencia de Mario, que acaparó todas las miradas de los presentes, incluso la de los efectivos policiales en el fuerte operativo en el marco de visita presidencial, Miriam permanece callada en el vallado. Ella está ahí solo con un objetivo y también desde temprano: dar las gracias y entregar una carta.

“Estaba internada cuando recibí la noticia y me llevaron el papel que me habían dado casa. Siempre quise tener mi casa. Fue tanta la felicidad que incluso me olvidé por un momento que tenían que operarme”, dice en voz baja.

Miriam Frias tiene 46 años. Desde hace dos años, convive con el cáncer: fue diagnosticada con cáncer de colon y hace poco la enfermedad se extendió hasta sus pulmones. Ahora, hace frente a la enfermedad y a las quimioterapias con la tranquilidad de que, por fin, tendrá su propio hogar. No le importa en cual de los dos barrios, sino que al fin podrá cumplir su sueño de tener un techo digno.

“Con el terremoto se me cayó una pared de mi casa en La Bebida. Hemos pasado mucha pobreza en la villa. Pago las chequeras como puedo. Por mi enfermedad no puedo trabajar y por eso también vine a ver si podían darme una ayuda y dejarle esta carta. Hasta le hice una carta al presidente. Espero que la lea”, cerró Miriam.

Al igual que Mario y Miriam, hombres y mujeres de todos los puntos de la provincia y, principalmente, de La Bebida se congregaron en los alrededores del predio donde 800 familias tendrán su propia vivienda y que formó parte de la agenda del recorrido de Alberto Fernández y sus ministros. A ocho meses de su primera visita tras el terremoto, los sanjuaninos no olvidaron las palabras del presidente y dieron el presente el día de su visita.