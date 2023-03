En el último tiempo la tendencia al cuidado de la salud de manera natural creció considerablemente y en muchos casos también se busca cuidar el medio ambiente, intentando generar el menor número de residuos contaminantes. Marisol Martínez es una sanjuanina que, pensando en la salud íntima de las mujeres, tomó la decisión hace un año de comenzar con su emprendimiento Marisol Sustentables para ofrecer copitas menstruales, protectores sustentables y jabones íntimos entre otros productos.

La joven sanjuanina estuvo en el programa Yo te Invito, que se transmite por Telesol de lunes a viernes de 17 a 18.30 horas, que todo comenzó con la curiosidad. “Había escuchado mucho sobre el uso de la copita menstrual, que quise probarla. La compré, pero sabía que hay derrames al principio hasta que aprendes a usarla, también compré a una amiga los protectores para evitar mancharme. Así fue como empezó todo”, recordó.

Entre los objetivos principales de la emprendedora sanjuanina están el cuidado de la salud y el medio ambiente. “Muchos de los productos industriales que usamos alteran nuestro PH natural. Lo que yo ofrezco son jabones íntimos, copita menstrual, protectores sustentables, almohadillas con semillas y flores para los dolores y protectores mamarios. Todo esto es amigable con la salud de la mujer y no contamina porque todo es reutilizable”, aseguró Martínez.

“A diferencia de los productos industriales, estos no te genera alergias, picazón, no alteran el PH natural, ni provocan malos olores comenzás a notar como es tu ciclo natural en realidad. En el caso de los jabones no generan residuos y no contaminan el agua. Son hipoalergénicos, antibacterianos y regenerativos”, detalló la emprendedora.