Son muchos los vecinos de San Juan que detectaron durante la última parte del verano una invasión de mosquitos con mayor presencia en algunos departamentos. El aumento de estos insectos ha sido muy grande en los últimos meses de este 2023, y existe un porqué: las lluvias y la humedad. En ese sentido, se cree que la presencia de estos continuará presenten hasta mayo, aproximadamente.

Liliana Salvá, titular del Programa Control de Vectores, confirmó a DIARIO HUARPE que el aumento de estos insectos viene de la mano de las precipitaciones, sumado a las altas temperaturas que registró San Juan. En los últimos meses (desde enero hasta lo que va de marzo) hubo muchas lluvias y cayó una parte importante de agua, a comparación de otros años.

Por esta razón, según las palabras de la funcionaria, cuando inicien los días más fríos, los huevos se van a encontrar con una ocasión adversa y va a disminuir su presencia. “Por nuestro clima, vamos a tener mosquitos circulando hasta abril y mayo inclusive”, expresó.

Pese a este panorama, hay una buena noticia, el mosquito que transmite el dengue “Aedes aegypti” puede que se haya visualizado en algunos departamentos, pero no hay casos registrados en lo que va del año, como así tampoco en todo el 2020. De hecho, uno de los últimos casos de pacientes infectados con dengue, se registró en julio de 2020, aseguró la funcionaria.

“En San Juan no hay dengue, si está el mosquito vector “Aedes aegypti”, pero en la provincia actualmente no se encuentra el virus en circulación. No hay virus registrado en ninguna parte de la provincia. Se han estudiado un par de casos, pero fueron descartados. El mosquito no está infectado”, afirmó.