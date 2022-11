La organización de ferias en la provincia ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años. No solamente como una salida laboral en momentos de crisis como la pandemia, sino que ya es un nuevo modelo de negocio de personas dedicadas a la gestión de esos espacios. Organizadoras de diferentes ferias contaron a DIARIO HUARPE su experiencia de trabajar en el mundo de los emprendedores.

El armado de ferias ya no es más un medio de subsistencia, sino que se ha convertido en emprendimientos que conforman un rubro emergente. Un ejemplo es el caso de Locas por la Feria. Norma Lara comenzó hace ocho años junto a Yanel Aballay con la actividad y su motivación al principio era contar con un espacio fijo para que los diseñadores y artesanos pudieron vender y ofrecer sus productos. Con el paso de los años y cada edición, la feria se ha transformado en una marca que convoca a una gran cantidad de gente, logrando la concurrencia de miles de personas en el evento. “Tenemos un público que nos sigue y sabe dónde vamos a estar y la gente llega”, expresó Lara.

Esta es una de las ediciones de Locas por la Feria. Foto: gentileza.

Lara y Aballay se dedican a gestionar los espacios, que pueden ser públicos o salones privados, y les alquilan un stand a los emprendedores. El servicio incluye la entrega de un tablero, dos sillas y un seguro por si ocurre algún imprevisto. Por otra parte, las emprendedoras llevan a cabo toda una movida en medios de comunicación y redes sociales para atraer clientes usando el poder mismo de la marca de Locas por la Feria.

Para garantizarles ventas a los expositores, cuidan que los rubros no se repitan con la idea de evitar la competencia. Sí se llegan a repetir, los ubican muy distanciados uno de otro. Locas por la Feria tuvo ediciones en diversos sitios como Complejo El Rocío, Salón Monte Carlo, El Prado, en el Auditorio, entre otros. Participan alrededor de 130 expositores en cada jornada. Desde Locas por la Feria sueñan con tener un local como Hilar San Juan, pero aun las posibilidades económicas son muy limitadas.

En las ferias pueden encontrar productos con diseños originales. Foto: gentileza.

La feria "El Paseito" también se destaca entre los eventos que reúne a emprendedores y han logrado un gran éxito en San Juan. La actividad comenzó con un grupo de feriantes que se conocieron en el Parque de Mayo y allí empezaron a organizar sus propias ferias. Actualmente, Soledad Richarte y Estefanía Saladino están al frente de ese emprendimiento.

Reservan el lugar y le prestan tablón y sillas a cada uno de los feriantes. A su vez, invierten una importante suma de dinero en publicidad en medios de comunicación y redes sociales. Richarte aseguró que el espacio sirve como un punto de encuentro entre el emprendedor y los clientes debido a que muchos concretan la venta vía online y El Paseito lo utilizan como un punto de retiro o para concretar una transacción.

En este sentido, los organizadores hacen una minuciosa fiscalización de los emprendedores. Buscan que los rubros no se repetían entre sí y, otra vez, los ubican de manera estratégica. Si hay dos puestos de indumentaria seleccionan aquellas que sean para que no haya competencia y algunos terminen perjudicados. En este caso, no son exigente en cuanto a la elaboración de los productos, permiten que sean de diseño propio y también la presencia de revendedores.

"El Paseito" tiene una clientela fija, aunque también llega público casual que conoce por primera vez ese mercado con productos originales. En cada edición, participan 115 puestos por cada feria.

Una característica particular "El Paseito" son las iniciativas solidarias, ya que en muchas ocasiones recolectan alimentos que van destinados a merenderos. Además, brindan capacitaciones gratuitas a los emprendedores sobre nociones de marketing.

La gente comprando en la feria "El Paseito". Foto: gentileza.

Otra experiencia es la feria que se hace en el barrio San Martín. Los vecinos del Barrio San Martin se organizaron y formaron su propio mercado. Así nació la feria del Consorcio del Barrio San Martín que se hace en los jardines de la torre seis y surgió de la mano de emprendedoras. Al principio el objetivo era tener un dinero extra, pero ahora el evento ha logrado tener una periodicidad mensual, de acuerdo a Betiana Frías, integrante de la comisión organizadora.

Brindan un servicio a cada uno dándoles una mesa y sillas. Frías comentó que lo recaudado lo reinvierten para potenciar ese espacio que ya es un clásico para los lugareños. En la feria se pueden encontrar diversos rubros como cerámica, artesanía en madera, ropa, maquillaje, entre otras. También, cuentan con un sector de gastronomía con una variada oferta y espacios para que la gente disfrute el día. Participan alrededor de 30 puestos y asisten una cantidad de 300 personas por cada edición.”Queremos que sea conocida y concurrida y que la gente pueda sacar provecho”, aseguró Frías.

Los vecinos del barrio San Martín aprovechan el patio de comidas que ofrece la feria. Foto: gentileza.

Si bien hay un mercado potencial que está integrando por los 760 departamentos que conforman el conjunto habitacional, Frías indicó que los clientes llegan desde otros sitios y principalmente gracias a la difusión que hacen los mismos feriantes y en medios de comunicación.