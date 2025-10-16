Marixa Balli dio un paso radical en su carrera al dejar LAM para unirse a las filas de Telefe, donde uno de los proyectos que le ofrecieron fue MasterChef Celebrity. Tras superar los nervios lógicos del debut, la participante se abrió a contar detalles inéditos de la convivencia en el reality.

En su paso por el programa Cortá por Lozano, Balli compartió cómo se lleva con el resto de los concursantes. La modelo admitió que la calidad humana del grupo es "espectacular" y que el trato es mucho mejor de lo que esperaba. “Yo estoy sorprendida porque nos llevamos tan bien”, aseguró. Incluso, destacó que cuando no se ven, “nos extrañamos cuando no nos vemos”.

Debido a que el reality cuenta con participantes de todas las edades, Balli reveló el tierno apodo que le pusieron los concursantes más jóvenes del ciclo.

“Los que son más pequeños te dicen tía, es muy gracioso”, contó Marixa, destacando que es "muy tierno. Muy tierno. Muy lindo”.

La modelo también se refirió al jurado, compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, y aseguró que “Los tres son impactantes”.

Marixa Balli hizo hincapié en el chef más riguroso del certamen, Germán Martitegui. Balli describió la fuerte impresión que causa: “Germán te mira así, clava mirada y vos decís 'qué conexión que estamos haciendo' y te destroza”. La participante expresó con humor la intensidad de ese contacto visual: “¿Entendés? Hacés una conexión que decís, 'Me está mirando, me está mirando'”.

Finalmente, sobre su preparación para el desafío culinario, Marixa Balli confesó que va por la vida “con mi cuaderno anotando, viendo videos”. Además, reveló: “Hay un manual que es de cocina, lo tengo y estoy dele taca, taca, taca, taca”, aunque reconoce que el proceso es “muy lindo, muy interesante”.