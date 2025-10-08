MasterChef Celebrity ya dio a conocer la fecha de inicio del reality con una polémica promoción. Más allá de la puesta al aire, las hornallas ya se prendieron, y hay novedades con respecto a Marixa Balli.

La bailarina, que dejó todo para pasar a Telefe, parece que tiene los días contados, al menos en el reality culinario. El dato fue tirado por Nahuel Saa (La Criti), quien afirmó que “Marixa Balli sería la primera eliminada de MasterChef Celebrity”. Según La Criti, “La cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación”.

Publicidad

La supuesta salida temprana tuvo un fuerte impacto emocional en la participante. Ángel de Brito contó que el viernes pasado Marixa se fue llorando por una mala devolución. Además, durante el fin de semana, se la vio triste en un evento de Fundaleu. La bailarina siente que arriesgó yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada.

En medio de este clima, Damián Betular se sumó al tema. El pastero se refirió a la angustia de Balli y le aconsejó: “Que no llore Marixa, que la pase bien”. Betular no cree que la participante esté exagerando, pero reconoció la dificultad del desafío, ya que “ella dice que nunca cocinó en su vida, así que debe ser un poco difícil”, remarcó el pastero.