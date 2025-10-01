La vedette Marixa Balli atravesó un mal momento en la previa de los Martín Fierro 2025 que la llevó a las lágrimas, luego de que su diseñadora la dejara plantada debido a que dio a luz a última hora. Este percance obligó a Balli a improvisar con un vestido que ya tenía, el mismo que usó para visitar a Mirtha Legrand, lo cual, según sus cercanos, la dejó "re mal" y "lloró" porque no era el look que deseaba para la gran noche de glamour en el Hotel Hilton.

La noche de los Martín Fierro 2025 estuvo marcada por el despliegue de glamour y los brillantes looks de los invitados en el Hotel Hilton, pero para Marixa Balli no todo fue alegría. Ángel de Brito fue el primero en revelar en LAM que "Marixa Balli tuvo un percance con el vestido".

Publicidad

Matilda Blanco sumó que el inconveniente se produjo porque la diseñadora de la vedette, quien era una "mamá primeriza", "tuvo familia". Ángel de Brito detalló que la diseñadora "Parió a la tarde y, obviamente, la plantó".

Ante la situación, la vedette debió improvisar para poder asistir al evento con una vestimenta adecuada. "La Barby" acotó que "Marixa se acordó tarde" de coordinar. Matilda contó que Marixa "se probó varios vestidos que ya tenía". Finalmente, usó en la premiación el mismo vestido que vistió en su visita al programa de Mirtha.

Publicidad

A pesar de que se sentía "muy segura con ese", la vedette no estaba del todo conforme, ya que "no era lo que ella quería". Matilda Blanco afirmó que Marixa dijo que "lloró y que estaba re mal". Matilda incluso opinó que el vestido "no estaba tan bueno, por lo menos no era el vestido para ella". Para ayudarla a sentirse más cómoda, Matilda le sugirió zapatos de plataforma y taco aguja.

Ángel de Brito sumó que Marixa "Cayó con su carry-on, pidió el baño y se quedó ahí un rato largo" antes del evento. Aunque no pudo vestirla, Fabián Paz se acercó a Marixa Balli, le pidió disculpas, y le aseguró que "para la próxima la quieren vestir".