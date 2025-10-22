MasterChef Celebrity continúa generando momentos televisivos memorables, incluso en galas donde los participantes enfrentan desafíos que no son sus mejores. En la última emisión, dedicada a un clásico argentino como la milanesa, Marixa Balli se puso manos a la obra con una milanesa de bola de lomo acompañada de ensalada de espárragos y tomates cherry.

Mientras la participante cocinaba, recibió la visita del exigente chef Germán Martitegui en su estación. El jurado se acercó para observar la cocción y, al ver la bandeja de Balli cubierta con papel aluminio dentro del horno, no dudó en advertirle con intensidad: “No se te va a dorar nunca”, le dijo, mirándola fijamente a los ojos.

Este intercambio visual dejó a Marixa Balli "visiblemente incómoda". Posteriormente, al relatar el momento con un tono de humor y picardía, la "Cachaca" describió la escena: “Hicimos contacto visual, mirada con mirada. La puerta del horno abierta, el calor y la tensión”.

El momento más inesperado llegó en la presentación de su plato. Balli decidió no guardarse su impresión sobre el chef y volvió a dirigirse a Martitegui: “Tu mirada es muy penetrante, muy fuerte. Hoy tuvimos un encuentro en el horno y fue una cosa… tremenda”, lanzó, ante la sorpresa de Damián Betular, quien observaba la escena entre risas.

Lejos de seguirle el juego o de ceder a la picardía, Martitegui mantuvo la seriedad y le respondió a la participante con una frase que también generó risas en el estudio: “No me diste ni bola cuando pasé”.