El Servicio Meteorológico Nacional ha dado a conocer su pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando dos jornadas con condiciones climáticas contrastantes. Se espera que el martes esté marcado por la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones, mientras que el miércoles el tiempo mejoraría notablemente, ofreciendo un ambiente más estable y temperaturas agradables.

Para el martes 24 de febrero, la mañana se presentará con el cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias, con una temperatura de 20 grados Celsius y vientos leves del noroeste que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Durante la tarde, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 29 grados, aunque este aumento térmico estará acompañado por un cambio en las condiciones, ya que se prevé la llegada de chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. El viento rotará al sur y experimentará un incremento en su intensidad, registrando velocidades de 23 a 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían situarse entre los 51 y 59 kilómetros por hora. La inestabilidad se extendería durante la noche, cuando el cielo continuará con chaparrones y la misma probabilidad de lluvia, mientras que la temperatura descenderá a unos 25 grados y el viento se mantendrá del sector sur con intensidad moderada.

Publicidad

El miércoles 25 de febrero, en contraste, se perfila como una jornada más estable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará entre parcial y mayormente nublado, pero sin lluvias a la vista. Las temperaturas serán frescas al inicio del día, con 19 grados en la madrugada y un ascenso a 20 grados durante la mañana, acompañadas de vientos leves del este. Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y la temperatura máxima volverá a alcanzar los 29 grados, con vientos que rotarán al oeste y se mantendrán constantes entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Para el cierre del día, el cielo permanecerá parcialmente nublado, la temperatura descenderá a unos agradables 24 grados y los vientos, leves, soplarán desde el suroeste.