Martina Pereyra: "En casa hablamos las 24 horas del día de rugby"

El rugby femenino viene ganando terreno en San Juan a pesar de que no hay muchos equipos. Las chicas están cada vez más adeptas a la ovalada. Una de las referentes en esta disciplina deportiva en la provincia es Martina Pereyra, quien es jugadora del Jockey Club, pero a la vez es referente del rugby femenino de la Unión Sanjuanina de Rugby.

Pereyra habló con DIARIO HUARPE y contó sobre cómo empezó todo. "A los seis años hacía equitación, después dejé y como tenía una amiga que me insistió en jugar un deporte en equipo, fuimos al Jockey y ahí empezó mi vida en el rugby", sostuvo.

Martina está a punto de cumplir 30 años y desde que se introdujo en el mundo del rugby decidió no irse nunca. "Tengo pasión por el rugby. Desde que llegué a entrenar me pareció espectacular y el día que me retire como jugadora quiero seguir ligada al rugby, de una forma u otra, porque considero que este deporte es súper inclusivo, te da unos valores enormes que no muchos deportes te los pueden dar", asegura y agrega que "es un deporte que no necesita de un prototipo particular de contextura física. Cada jugadora ocupa un lugar dentro de la cancha fundamental y nos necesitamos entre todas", afirma.

Además de jugadora del Jockey, Martina trabaja en el Poder Judicial de San Juan, tiene a su pequeño hijo de nueve años y convive con su novio, José Cano, que además es su entrenador en el Jockey Club. "La convivencia con mi novio es hablando las 24 horas por los siete días de la semana de rugby", señaló.

Pereyra fue designada hace menos de un mes como referente del rugby femenino en San Juan. "Estamos trabajando junto con Guillermo Miadosqui y la Subcomisión de Rugby Femenino que la conforman chicas de diferentes clubes. Con todos ellos organizamos el Torneo Regional que se jugó este domingo en el Club Huazihul y, además estamos trabajando en otro tipo de proyecto que servirá para difundir y promocionar el desarrollo del rugby femenino en la provincia", sostuvo Martina.

La modalidad que juegan las chicas del Torneo Regional, es el Seven, es decir, juegan siete contra siete y sólo juegan 15 minutos en dos tiempos de siete minutos, "Esa modalidad lo hace mucho más dinámico al juego y permite que no nos golpeemos tanto, por lo tanto se hace mucho más entretenido", contó.

Actualmente en San Juan hay sólo dos equipos en competencia que son Jockey y Huazihul, pero ahora se incorporarán las chicas del Cóndor Rugby de Jáchal. "Estamos tratando de reflotar el rugby en aquellos clubes que tuvieron la disciplina como 9 de Julio, Caucete y la "U", esos clubes antes de la pandemia participaban activamente, pero con todo lo que pasó en el medio se desarmaron, por eso desde la Unión Sanjuanina queremos que vuelvan a competir", señaló la referente de la USR.

Martina es una de las integrantes del equipo del Jockey Club, quienes jugaron el Torneo Provincial y el Interclub, que sólo fueron dos fechas entre Jockey y Huazihul, de las cuales ganó el Jockey el torneo que le permitió clasificar a dicho regional.

Los resultados del Torneo Regional

Este domingo se disputaron los partidos por el Torneo Regional y, el Jockey Club donde juega Martina Pereyra, quedó segundo detrás de Universitario de Mendoza y de esta manera se quedó con una de las plazas en juego para el próximo Nacional de Clubes en categoría mayores.

Las dirigidas por José Cano cayeron en el primer partido con las campeonas mendocinas de Universitario RC, el encuentro fue ajustado y la visita pudo imponerse por 7 a 0.

El segundo duelo fue ante Pumai RC, uno de los mejores equipos de la Región, siendo el partido bisagra para las sanjuaninas que a través de su determinación y una excelente estrategia obtuvieron una merecida victoria por 12 a 7 que les permitió seguir soñando con la clasificación.

El último partido de la jornada enfrentó a Universitario y Pumai, quienes se jugaban el torneo y la clasificación. Las “universitarias” no perdonaron y vencieron a sus rivales por 10 a 0 consumando un triunfo que les dio el campeonato y el pasaje al Nacional, este encuentro determinó que Jockey quedará en la segunda posición y obtuviera su clasificación.

En juveniles se enfrentaron Huazihul y Pumai, el primer encuentro fue empate y el segundo finalizó con victoria para las mendocinas. Ambos equipos ya se encontraban clasificados al Nacional de la categoría.