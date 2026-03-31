Más de 100.000 sanjuaninos accedieron al Boleto Escolar Gratuito en la SUBE

El Ministerio de Gobierno de San Juan comunicó que un total de 100.000 beneficiarios ya accedieron al Boleto Escolar y Docente Gratuito para el ciclo lectivo 2026, una política impulsada por el gobernador Marcelo Orrego que tiene como objetivo garantizar el acceso al transporte público y promover la igualdad de oportunidades en toda la provincia.

El beneficio, que se acredita en la tarjeta SUBE, permite a estudiantes y docentes viajar de manera gratuita en el transporte público de pasajeros. Desde la cartera de Gobierno destacaron que esta medida busca acompañar a las familias sanjuaninas y facilitar la concurrencia a las instituciones educativas en todos los departamentos.

Asimismo, se informó que la convocatoria continúa abierta para todas aquellas personas que aún no se han inscripto o que no han completado el trámite correspondiente. La inscripción puede realizarse de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el sistema CIDI, disponible en cidi.sanjuan.gob.ar.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron que a partir del 1 de abril las credenciales correspondientes al ciclo lectivo 2025 dejarán de tener vigencia, por lo que quienes deseen continuar accediendo al beneficio deberán completar la inscripción para el presente año.

Por otra parte, se indicó que aquellos solicitantes cuyo estado de trámite figure como “pendiente” o “rechazado” deberán aguardar la actualización de los padrones correspondientes, los cuales serán remitidos por las instituciones educativas para completar el proceso de validación. Una vez actualizados los datos, el sistema procederá a la habilitación definitiva del beneficio en la tarjeta SUBE.