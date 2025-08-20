El desarrollo productivo y la defensa de la industria nacional estarán en el centro de la agenda del Movimiento Industrial, que arribará a la provincia de San Juan los días jueves 21 y viernes 22 de agosto. La comitiva estará compuesta por más de 50 industriales provenientes de todo el país, quienes forman parte de un espacio federal que agrupa a más de 140 empresarios argentinos comprometidos con el fortalecimiento del sector.

El objetivo principal de esta visita es reafirmar la importancia de la industria nacional, potenciar la producción con valor agregado y poner en relieve el rol estratégico que tiene San Juan en la economía argentina. Para ello, los empresarios recorrerán el entramado productivo local, conocerán sus principales actores y fomentarán el intercambio de ideas para generar sinergias que impulsen el desarrollo económico.

La agenda contempla visitas a reconocidas firmas sanjuaninas, entre las que se destacan Ansilta, empresa líder en indumentaria técnica; Bodega Xumek, referente en la vitivinicultura de alta gama; Sol Frut, dedicada a la producción de alimentos; y Calera San Juan, de gran peso en el sector industrial provincial. Además, se prevén reuniones estratégicas con autoridades gubernamentales y con empresas del sector minero, con el objetivo de fortalecer la articulación público-privada, considerada clave para el crecimiento sostenido.

El encuentro no solo será un espacio para el diálogo, sino también para la capacitación y el trabajo interno dentro del Movimiento, orientado a diseñar acciones que beneficien a la industria en su conjunto. Desde la organización explicaron que la pluralidad de sectores y el sentido federal son pilares fundamentales para el desarrollo nacional.

“Creemos que Argentina necesita una industria fuerte, innovadora y competitiva, capaz de generar empleo de calidad y de incrementar las exportaciones con valor agregado”, señalaron desde la entidad.

La misión del Movimiento Industrial apunta a transformar las ideas y necesidades del sector en políticas concretas, aumentando la visibilidad de los logros industriales y proyectando al país hacia un desarrollo equilibrado.