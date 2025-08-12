La industria sanjuanina atraviesa un momento complejo, marcado por la caída del consumo, la pérdida de competitividad y las consecuencias de años de políticas insuficientes para el sector. Sin embargo, para Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, existe una oportunidad clave para revertir esta situación: la reactivación de la minería.

“Primero y principal, el sector minero es la gran posibilidad que tenemos en la provincia. Esperemos que se pueda desarrollar y tenga las condiciones propicias para hacerlo”, dijo en diálogo con Radio Mitre San Juan 95.1.

Palacios destacó que existe un diálogo fluido no solo entre cámaras y empresas industriales, sino también con el Gobierno provincial y las propias operadoras mineras. En particular, mencionó el caso de Vicuña, el emprendimiento que considera más próximo a concretarse y que podría convertirse en un punto de inflexión para la economía sanjuanina.

“Lo que queremos es que la mayor cantidad de oportunidades queden en San Juan: para nuestras empresas, para nuestros comercios y para nuestra sociedad en general, sin ser un obstáculo para el desarrollo de la actividad. No pretendemos que nos compren por ser sanjuaninos nada más, pero sí que eso sea un gran plus”, explicó.

En ese sentido, recordó que desde la Unión Industrial trabajan en una propuesta para una ley de desarrollo local que garantice que la cadena de valor de la minería integre en la mayor medida posible a proveedores de la provincia. La meta, según Palacios, es que el crecimiento de la minería se traduzca en un derrame real sobre la economía local, generando empleo, fortaleciendo las pymes y dinamizando sectores como la metalmecánica, la logística y los servicios especializados.

Palacios aseguró que el sector industrial necesita condiciones concretas para salir de la recesión y dejar atrás la crisis que arrastra desde hace varios gobiernos. “La expectativa está en que se generen las condiciones necesarias que la industria requiere para poder salir de esta caída de consumo y de la gran problemática que tiene en cuanto a la competitividad, con la apertura de importaciones, y que se generen leyes profundas, no simples parches”, afirmó.

Situación actual

El dirigente remarcó que las dificultades actuales no son nuevas. La industria viene de años con falta de inversiones en tecnología, problemas para importar insumos y ausencia de políticas industriales sostenidas. “Primero hay que entender que no estamos viendo el vaso medio lleno, sino un par de gotas. El primer semestre de 2024 fue durísimo: había atrasos y problemas para la importación de materias primas, inflación mensual por encima del 30%. Lo que vemos hoy es apenas una comparación entre un año muy malo y uno malo. Tenemos que volver a ser comparables con años de mejor producción”, señaló.

En este contexto, Palacios subrayó la importancia de que las medidas que se adopten incluyan cambios en materia tributaria y en leyes laborales que, según explicó, “tienen más de 50 años y ya no sirven ni al empleador ni al trabajador”.