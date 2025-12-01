La fase clasificatoria del Torneo Regional Amateur llegó a su fin y dejó definidos los cinco equipos sanjuaninos que avanzaron a la Segunda Ronda del certamen. Este lunes, el Consejo Federal oficializó los cruces que abrirán una etapa clave rumbo al ascenso al Federal A.

Los enfrentamientos confirmados son: General Belgrano de Media Agua vs. Unión, Peñaflor de San Martín vs. Árbol Verde de Jáchal, y Atlético Argentino (Mendoza) vs. Alianza, estos últimos únicos representantes locales que deberán viajar en el primer duelo.

Los partidos de ida se disputarán el 7 de diciembre, con Belgrano, Peñaflor y Argentino como locales. La vuelta será el 14 de diciembre, cuando Unión, Árbol Verde y Alianza reciban a sus rivales en busca del pase a la Tercera Fase.

Una vez definidos los clasificados, el torneo entrará en un receso por las fiestas. La competencia se reanudará el 4 de enero con la ida de la siguiente instancia y continuará el 11 de enero con los encuentros de vuelta. Las semifinales regionales están programadas para el 18 y 25 de enero, mientras que la final de la Región Cuyo se disputará el 1 y 8 de febrero.

El camino hacia el ascenso concluirá el 15 de febrero, fecha en la que los campeones de cada región jugarán el partido único que otorgará los cuatro boletos al Torneo Federal A.