El Gobierno de Javier Milei protagonizó este jueves un fuerte cruce diplomático durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, al reclamar una intervención inmediata del tribunal ante el agravamiento de la situación política y humanitaria en Venezuela. La delegación argentina pidió avanzar con órdenes de arresto contra los principales responsables de los presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nicolás Maduro.

Durante su intervención, el representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, señaló que la crisis venezolana se profundizó tras las “elecciones fraudulentas” de 2024 y lamentó la falta de avances desde que la Fiscalía cerró el examen preliminar en 2021. Afirmó que las detenciones arbitrarias y tratos inhumanos “exigen investigaciones expeditivas” y criticó la demora del tribunal, que prolonga el sufrimiento de las víctimas.

La respuesta de Venezuela fue inmediata. Su embajador ante la CPI, Héctor Constant Rosales, acusó a la Argentina de “politizar” la conferencia y calificó de “vergonzosa” la postura del Gobierno libertario en organismos multilaterales. También cuestionó la legitimidad de las críticas argentinas y recordó que el país votó recientemente contra resoluciones de la ONU vinculadas a derechos humanos.

El episodio profundizó las tensiones en una semana clave para la CPI, que revisa el estado de sus investigaciones y la cooperación de los Estados Parte. En paralelo, la Fiscalía anunció el cierre de su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en materia judicial. La investigación sobre Venezuela (abierta en 2018) abarca presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

Sadofschi aclaró finalmente que la decisión argentina de no bloquear consensos en la Asamblea no implica un gesto hacia Caracas, sino un compromiso con el funcionamiento del tribunal y las negociaciones sobre Estados en situación de impago.