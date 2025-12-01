Luego que un grupo de desempleados autoconvocados, liderados por Renzo Bedini, protestara en la sede central de la avenida España, en Capital, la CGT y la Uocra decidieron tomar cartas en el asunto y denunciarlos. La central obrera ya realizó una denuncia en la comisaría, y el gremio de la construcción prepara una demanda judicial formal por calumnias e injurias.

La presentación formal de la central obrera quedó registrada bajo el Legajo N° 160/25 como "Actuaciones por Denuncia". Según consta en el certificado policial de la Comisaría Cuarta.

Publicidad

Pero la denuncia policial de la CGT es solo el inicio, ya que el gremio de la construcción evalúa un paso más drástico en la justicia. Alberto Tovares, secretario adjunto de la Uocra, confirmó la decisión de avanzar por la vía judicial, haciendo hincapié en que las acusaciones de Bedini carecen de veracidad.

"Todo lo que habla este chico no tiene sustento", declaró Tovares, quien criticó la forma en que el líder de los autoconvocados plantea sus reclamos: "Primero apunta al Gobierno, después a la Uocra, ahora van por la CGT. Y ni siquiera es un gremio constituido ni nada por el estilo".

Publicidad

El dirigente sostuvo que, si bien con Bedini buscaron el diálogo hace dos meses, la situación llegó a un "límite". Tovares afirmó que el líder de los desocupados instala carteles denunciando falsedades e incluso "afirma que nos quedamos con diezmo y todos saben que no es así". Por esta razón, la Uocra evalúa seriamente la denuncia por calumnias e injurias.

El contexto de la protesta de los desempleados

Esta escalada de denuncias y demandas tiene lugar luego de la protesta iniciada el lunes por el grupo de Renzo Bedini en la sede de la CGT. Los autoconvocados, que suman alrededor de 150 personas con experiencia en rubros como soldadura, albañilería, plomería y choferes, reclaman sentirse desplazados del circuito laboral minero en San Juan.

Publicidad

Su preocupación central, según explicó Bedini a DIARIO HUARPE, es la supuesta incorporación de personal de otras provincias (mendocinos) y países (chilenos), mientras que "nadie controla cuántos sanjuaninos realmente contratan". El grupo lleva más de dos años sin trabajo estable.

Bedini aseguró que la falta de respuestas concretas por parte de organismos estatales los llevó a trasladar su reclamo a la sede sindical, buscando que "alguien asuma la responsabilidad de garantizar igualdad de oportunidades y priorizar a quienes vivimos y trabajamos históricamente en San Juan". Esta protesta, que apuntaba a visibilizar la exclusión laboral, derivó ahora en una serie de acciones legales en su contra por parte de la central obrera y el gremio de la construcción.

Dato

La CGT denunció en la Comisaría Cuarta la protesta que realizaron los desempleados autoconvocados liderados por Renzo Bedini en la puerta de la central obrera.