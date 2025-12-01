Dos docentes argentinos llevan casi 20 días varados en la Base Marambio, en la Antártida, luego de que las condiciones meteorológicas extremas impidieran el arribo de los vuelos previstos para su regreso. Se trata de Daniel Bertagno y Ricardo Rivas, profesores de la carrera de Periodismo de la Universidad de River, quienes viajaron el 15 de noviembre para una misión académica de corta duración que debía extenderse apenas 36 horas.

El objetivo del viaje era participar en actividades con alumnos que cursan desde la Antártida, presentar un libro y realizar una clase en vivo desde la base. Sin embargo, la permanencia se prolongó mucho más de lo previsto debido al clima, que impide el aterrizaje de aeronaves, y a un problema mecánico en el avión Hércules que debía transportarlos de regreso al continente.

“Pensábamos estar solo tres días, pero acá todo depende de la logística y del clima; eso lo aprendimos rápido”, explicó Bertagno en diálogo con radio LT3 de Rosario. El docente detalló que la misión buscaba cerrar el año académico con actividades presenciales, a la inversa del esquema habitual con transmisiones desde Buenos Aires.

Las autoridades indicaron que el próximo intento de vuelo sería el 8 de diciembre, fecha del Día de la Virgen, lo que los mantiene a la espera en la base. Mientras tanto, los docentes continúan alojados y acompañando las tareas locales, a la espera de que el clima permita finalmente su regreso.