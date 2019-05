Mataron a balazos a una mujer policía adelante de su hija

Un femicidio conmueve a la localidad de Claypole, Buenos Aires, ya que una mujer policía fue baleada por su marido delante de su hija de 8 años. Como consecuencia del tiro en la cabeza perdió la vida.

"Se me escapó un tiro", es lo único que alcanzó a pronunciar Damián Rubén Benítez, quien es subteniente de la DDI de La Matanza. Luego de esto se lo llevaran detenido por el homicidio.

Según algunos testimonios la pareja no convivía aunque tenía planeado hacerlo, no obstante, aseguran que la relación no atravesaba su mejor momento.

Antes del trágico desenlace la pareja había discutido. En medio de la pelea el hombre lanzó solo un tiro que fue letal ya que impactó en la cara de la mujer y la mató de forma inmediata.

Mientras tanto, el acusado fue detenido y quedó desafectado de la policía bonaerense por el tiempo en el que se realice la investigación penal.

Fuente: TN.