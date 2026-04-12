La segunda fecha del campeonato 2026 del TC 2000 se vivió con intensidad y pasión fierrera en el Autódromo Eduardo Copello (El Zonda). Como siempre brinda esta categoría cada vez que viene a la provincia, el pueblo sanjuanino fue testigo de una impactante carrera que tuvo como principal ganador a Matías Rossi quien ejerció una rotunda competencia ante sus rivales y marcó con excelente oficio el dominio de uno de los circuitos más difíciles que tiene el TC.

En el inicio de la final, los pilotos ejecutaron una buena largada, a excepción de Francisco Monarca, quien perdió un poco de terreno, pero rápidamente la situación fue aprovechada por Tomás Fernández, que largó de manera impecable y se defendió de Facundo Aldrighetti en la pelea por los puntos de la tabla general.

La carrera tuvo por supuestos varios momentos de tensión. Nicolás Ginés protagonizó un fuerte golpe en la zona del puente, en el ingreso a la curva Juan María Traverso, lo que motivó la primera salida del auto de seguridad. Más adelante, Aldrighetti intentó superar a Fernández en el ingreso a la recta principal, pero se pasó en la maniobra y terminó tocándose con Gabriel Ponce de León.

El piloto de Junín sufrió daños en su SUV —incluida la rotura del piso—, aunque pudo continuar en carrera, mientras que Rossi logró esquivar el incidente de manera milimétrica.

Poco después, Monarca sufrió un fuerte impacto en la zona del rulo, lo que provocó la segunda neutralización de la competencia. Con un desarrollo accidentado, la final siguió cobrando protagonistas en los últimos 10 minutos de carrera. Ponce de León debió abandonar por una falla en la caja de cambios, mientras que Franco Riva, también quedó fuera de carrera.

En el tramo decisivo, Fernández se pasó de largo en el ingreso a la recta principal y Rossi no perdonó: se puso a la par, lo superó con autoridad y tomó el liderazgo. Detrás, Emiliano Stang también dejó atrás a Fernández para ubicarse segundo, mientras que Nicolás Palau avanzó hasta el tercer lugar, relegando al joven piloto al cuarto puesto.

Con la Toyota Corolla Cross N°1, Rossi selló una actuación contundente y se quedó con la victoria, la N°47 de su campaña en el TC2000 y la quinta en El Zonda, confirmando una vez más su dominio en el exigente trazado sanjuanino.

La grilla de la final quedó conformada así:

1° Matías Rossi: 36:35.276

2° Emiliano Stang: 0.688

3° Nicolás Palau:1.789

4° Tomás Fernández: 8.933

5° Facundo Aldrighetti: 16.216

6° Franco Morillo: 17.979

7° Diego Ciantini: 18.256

8° Franco Riva: 21.322

9° Nicolás Traut: 23.464

10° Benjamín Squaglia: 42.604