Fabián Flaqué presionó a Ciarrocchi hasta el final pero no pudo en "El Zonda"

La segunda fecha del Top Race 2026 se disputó en el autódromo "El Zonda – Eduardo Copello" de San Juan. El piloto cordobés Marcelo Ciarrocchi, al volante del Ford de Halcón Motorsport, obtuvo la victoria por segunda vez en la temporada, repitiendo el resultado obtenido en el circuito de Buenos Aires. El sanjuanino Fabián Flaqué (Fiat) finalizó en el segundo puesto, mientras que el bonaerense Nereo Queijeiro completó el podio en la tercera posición.

Ciarrocchi completó los 22 giros reglamentarios con un tiempo total de 31 minutos, 20 segundos y 682 milésimas. Flaqué cruzó la meta 542 milésimas después, seguido por Queijeiro a 1 segundo y 176 milésimas.

Incidentes en los primeros giros

El comienzo de la competencia estuvo marcado por múltiples incidentes. En la chicana, el piloto Juan Pablo Traverso (Fiat) fue embestido por Roberto Lobay (Mercedes-Benz). Posteriormente, Diego Verriello (Fiat) impactó contra Lobay, lo que provocó el abandono de ambos pilotos. Traverso logró recuperarse y finalizó en la cuarta posición.

Tras estos incidentes, Norberto Grosso (Ford) tomó la punta de la carrera. Sin embargo, antes de completar el primer giro, Ciarrocchi avanzó desde la tercera posición, superó a Flaqué y luego a Grosso para quedarse con el liderazgo.

Durante el resto de la competencia, Flaqué se mantuvo como escolta y presionó a Ciarrocchi en múltiples ocasiones. El primer intento de superación ocurrió en la zona de frenaje de la horquilla, donde Ciarrocchi bloqueó la maniobra del piloto local. El segundo momento de tensión se produjo en la salida del puente, cuando ambos pilotos se encontraron con el rezagado Mauro Rial (Lexus). Ciarrocchi sorteó el obstáculo sin perder la posición.

En los últimos cinco minutos de carrera, Flaqué intentó una maniobra de sobrepaso en la última curva, pero Ciarrocchi mantuvo la vanguardia hasta la bandera a cuadros. La diferencia final entre ambos fue de 0.542 segundos.

Otras posiciones de la carrera

Detrás de los tres primeros, finalizaron Juan Pablo Traverso (Fiat) en el cuarto puesto y Norberto Grosso (Ford) en el quinto. Completaron las primeras diez posiciones Alejandro Irazusta (Lexus), Adrián Hamze (Fiat), Carlos Guttlein (Lexus), Pedro Mariezcurrena (Fiat) y Mauro Rial (Lexus). Todos los pilotos clasificados completaron la totalidad de los 22 giros.

Al finalizar la competencia, Fabián Flaqué expresó su conformidad con el resultado obtenido. El piloto sanjuanino señaló que correr en el autódromo local tiene un valor especial y agradeció el acompañamiento del público presente en las gradas. Asimismo, reconoció la jerarquía de Ciarrocchi como líder del campeonato y destacó que el equipo trabajará para mejorar de cara a las próximas fechas.

Clasificación del campeonato

Con este resultado, Marcelo Ciarrocchi se consolida como líder del Top Race 2026 con 66 puntos, producto de dos victorias en dos presentaciones. El campeón defensor Facundo Aldrighetti se ubica en la segunda posición con 38 unidades. Diego Verriello marcha tercero con 39 puntos, seguido por Juan Pablo Traverso con 42. Fabián Flaqué se posiciona quinto en la tabla general con 45 puntos.

Próxima fecha

La tercera fecha del calendario 2026 del Top Race está programada entre el 1° y el 3 de mayo en el autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario. Allí se disputará la continuidad del campeonato, con Ciarrocchi como líder y el resto de los pilotos buscando descontar diferencias.