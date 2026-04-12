Un mix de Boca, el Himno y "muchachos" conquistó Coachella gracias a la DJ Zulan

La DJ y productora argentina Zulan marcó un antes y después en la edición 2026 del Festival Coachella, convirtiéndose en la primera artista de su país en participar en el evento y generando un fenómeno viral gracias a su homenaje a las raíces argentinas y su fanatismo por Boca Juniors.

El pasado sábado 11 de abril, entre las 4:00 p.m. y las 4:40 p.m. (hora local), Zulan subió al escenario Sahara con una propuesta que sorprendió tanto al público presente como a las redes sociales. Vestida con la camiseta de Boca Juniors, la artista no solo llevó los colores azul y oro en su vestimenta, sino que también decoró el escenario con la identidad xeneize, transformando el festival en una verdadera "tribuna argentina".

El cierre que hizo estallar Coachella

El momento más esperado y comentado llegó al final de su set. Zulan hizo sonar un remix electrónico de "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", el himno que la Selección Argentina popularizó durante su consagración en el Mundial de Qatar 2022. La mezcla despertó la euforia de los asistentes, que corearon la canción como si estuvieran en una cancha de fútbol, llevando la pasión argentina al corazón del desierto californiano.

Además del tributo futbolero, Zulan presentó su nuevo sencillo "Ricota", una colaboración con el artista puertorriqueño Debians. La productora, que ya había ganado reconocimiento por fusionar house y garage con ritmos veraniegos en temas como "Forever" y "Campeón", compartió escenario esa misma jornada con artistas como Hamdi y Adriatique.

Su participación en Coachella 2026 no solo la consagró como la primera DJ argentina en pisar ese festival, sino que también consolidó su ascenso internacional, luego de haber sido telonera de referentes mundiales como Swedish House Mafia.

Con su mezcla de electrónica, identidad nacional y fervor futbolero, Zulan demostró que la música no tiene fronteras... pero que, cuando suena "Muchachos" y se ve una camiseta de Boca, el alma argentina se reconoce en cualquier rincón del mundo.