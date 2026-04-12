"The Amazing Digital Circus: El Último Acto" llega a los cines de Argentina

El fenómeno animado que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo se prepara para su gran desenlace en la pantalla grande. "The Amazing Digital Circus: El Último Acto", el especial cinematográfico que pone fin a la exitosa webserie creada por Gooseworx y producida por Glitch Productions, llegará a los cines argentinos el próximo 4 de junio, y desde este fin de semana ya se encuentra disponible la preventa de entradas a través de la cadena Cinemark Argentina.

El fenómeno del circo digital

La película, que tendrá una duración de 98 minutos, combina el episodio 8 de la serie con un desenlace inédito, ofreciendo a los seguidores la oportunidad de vivir el cierre de esta historia en formato de gran evento cinematográfico. Tal como anunció la propia cadena en sus redes sociales oficiales, el especial se proyectará en formato 2D y presentará una trama en la que los personajes deberán enfrentarse a su pasado y a la cruda verdad detrás del circo digital, todo ello sin la presencia de Caine, la inteligencia artificial que hasta ahora había ejercido el control sobre ese mundo virtual.

La sinopsis oficial publicada por Cinemark Argentina adelanta un tono más oscuro y reflexivo para este acto final: "Sin Caine a la vista, los personajes se enfrentan a su pasado y a la cruda verdad detrás del circo digital. ¿Qué decidirán sobre su propia existencia?". Esta premisa sugiere que Pomni, Kinger, Jax, Ragatha, Gangle y Zooble quedarán finalmente solos frente a las consecuencias de su realidad virtual, en un giro que promete emocionar a los seguidores de la serie.

"The Amazing Digital Circus" se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural desde su estreno en 2023. Lo que comenzó como una serie web independiente de terror psicológico y comedia, inspirada en el célebre cuento de Harlan Ellison "No tengo boca y debo gritar", logró capturar la imaginación de una audiencia global. El éxito fue tal que en septiembre de 2024, Netflix incorporó la serie a su catálogo en un acuerdo inédito que permitió los estrenos simultáneos en la plataforma de streaming y en YouTube, sin que la producción abandonara sus raíces como webserie. El episodio 8, lanzado el 25 de marzo de 2026, ya supera las 15 millones de vistas en apenas dos semanas, y la propia manager de tendencias de YouTube, Mandy Buxton, reconoció que nunca antes se había visto una serie animada con semejante repercusión.

Qué pasará en San Juan

Sin embargo, la llegada de este especial a la pantalla grande genera expectativas dispares en el interior del país. Mientras que los fanáticos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán —ciudades donde Cinemark tiene presencia confirmada— ya pueden adquirir sus entradas a través del link en la biografía del perfil oficial @cinemarkar, en San Juan la situación permanece incierta. Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial que confirme que la película se proyectará en salas de la provincia cuyana, ya que la cadena Cinemark no opera en ese territorio.

Ante este panorama, los seguidores sanjuaninos de la serie se encuentran a la espera de novedades. Una de las alternativas posibles es que otras cadenas cinematográficas con presencia en la provincia. También existe la posibilidad de que en los próximos días se amplíe la cartelera oficial, tal como ocurrió en otros países de la región donde se sumaron salas debido a la alta demanda.

Para quienes no puedan acceder a la experiencia cinematográfica, existe una última alternativa: el desenlace completo de la serie estará disponible en Netflix y YouTube a partir del 19 de junio, apenas dos semanas después del estreno en cines.