Un pueblo de España ofrece vivir gratis y trabajo asegurado: cómo postularse desde la Argentina

En el corazón de la llamada "España vaciada", donde la despoblación amenaza con borrar del mapa a cientos de pequeños municipios, un pueblo de la provincia de Soria decidió apostar todo por una estrategia audaz. Arenillas, una localidad que apenas supera los cuarenta habitantes, abrió sus puertas al mundo con una oferta que parece sacada de un sueño: vivienda gratuita, trabajo asegurado y la oportunidad de empezar de cero en un entorno natural.

La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Arenillas, se sostiene sobre tres pilares diseñados no solo para atraer personas, sino para garantizar que se queden. El primero es el acceso a una vivienda municipal totalmente equipada, sin costo de alquiler. Estas casas forman parte de un plan de rehabilitación que el municipio lleva adelante desde hace años y que ya permitió recuperar siete propiedades que estaban en desuso. El segundo beneficio es un contrato de trabajo como albañil para tareas de mantenimiento y refacción de edificios públicos. No se exige una alta calificación técnica, pero sí compromiso y disposición para trabajar cuando se lo requiera. El tercer eje, opcional pero fundamental para la vida comunitaria, es la gestión del bar o centro social del pueblo, un espacio que funciona como punto de encuentro para vecinos y actividades culturales.

A diferencia de otras propuestas similares que circulan por Europa, Arenillas no busca turistas ni trabajadores golondrina. El perfil ideal, según sus promotores, es el de familias con hijos en edad escolar, porque su presencia permite sostener servicios básicos y garantizar el futuro del pueblo. Y justamente pensando en los más pequeños, el municipio ofrece transporte escolar gratuito hasta el colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a unos veinte kilómetros, un beneficio cubierto por la Junta de Castilla y León. Además, el pueblo cuenta con conexión a internet, lo que abre la posibilidad de combinar el trabajo local con actividades remotas.

Para los argentinos que se sientan tentados por la propuesta, la respuesta es sí, es posible postularse viviendo en el país. Pero hay un paso clave previo: regularizar la situación migratoria antes de viajar. El contrato laboral que ofrece el municipio puede ser una herramienta fundamental para tramitar una visa de trabajo por cuenta ajena desde Argentina. Este proceso requiere que el empleador —en este caso, el ayuntamiento de Arenillas— gestione la autorización correspondiente ante las autoridades españolas. No es un trámite automático, pero se trata de una vía posible para quienes estén dispuestos a coordinar el proceso desde el inicio.

Los interesados deben enviar una solicitud al Ayuntamiento de Arenillas a través del correo oficial [email protected], donde deberán detallar su situación familiar, sus motivaciones y su experiencia laboral previa. El proceso busca evaluar no solo la capacidad para cubrir el puesto ofrecido, sino también el compromiso con la vida en comunidad, un aspecto que los habitantes de Arenillas consideran tan importante como las habilidades técnicas.

Pero Arenillas no solo apuesta a la llegada de nuevos habitantes. También lucha contra la despoblación desde el terreno de la cultura. Allí nació el Boina Fest, un festival que ya cumple doce años y que se ha convertido en un fenómeno inesperado. Lo que comenzó como una iniciativa modesta logró atraer a más de setecientos cincuenta artistas inscriptos y a más de siete mil asistentes a lo largo de sus ediciones. Gracias a este evento, el nombre del pueblo empezó a hacerse conocido para muchos turistas que antes ni siquiera habían oído hablar de él. La próxima edición se celebrará el 8 de agosto y ya abrió su convocatoria para artistas nacidos o residentes en municipios de la llamada "España vaciada", es decir, localidades con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 26 de abril.

La historia de Arenillas es, en muchos sentidos, la historia de cientos de pueblos europeos que se niegan a desaparecer.