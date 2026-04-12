Un remisero fue apuñalado dos veces por falsos clientes en un brutal asalto en Rawson

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando el chofer, cuya identidad no fue revelada, levantó un servicio en calle Ignacio de la Roza, en pleno centro de Capital. Hasta allí llegaron cuatro personas —entre ellas una mujer— que solicitaron ser trasladadas hasta el Barrio Río Blanco, en el departamento Rawson.

Lo que parecía un viaje de rutina se convirtió rápidamente en una pesadilla. Al llegar al destino, los falsos pasajeros cambiaron su actitud y atacaron violentamente al remisero. Según el relato de la víctima, recibió una puñalada en la espalda y otra en una mano, además de múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. Los delincuentes huyeron llevándose su teléfono celular.

Activación del SOS y persecución solidaria

A pesar de las heridas, el remisero logró activar el sistema de emergencia SOS que utilizan los choferes de la zona para comunicarse entre sí y pedir auxilio. Inmediatamente, aproximadamente ocho compañeros de la víctima salieron a perseguir a los ladrones.

La persecución se extendió por varias cuadras del departamento Rawson y contó con el respaldo de efectivos de la Policía de San Juan. El trabajo coordinado entre los remiseros y la fuerza de seguridad permitió dar con uno de los asaltantes.

Se trata de un adolescente de 18 años, que fue detenido en el marco del operativo. El joven quedó a disposición de la Justicia en Flagrancia y fue alojado en la Comisaría 35ª, donde permanece a la espera de su situación procesal.

El remisero, fuera de peligro

El trabajador logró recuperar su teléfono celular, aunque el aparato presentaba daños producto del violento episodio. Fue trasladado a un hospital de la provincia, donde los médicos lo asistieron por las heridas de arma blanca que recibió. Fuentes sanitarias confirmaron que el hombre se encuentra fuera de peligro, aunque deberá continuar con cuidados ambulatorios.

La Fiscalía de Flagrancia quedó a cargo de la investigación y deberá determinar la situación legal del joven detenido. Además, las autoridades continúan con las averiguaciones para identificar y dar con el paradero de los otros tres delincuentes que participaron del asalto.

El caso volvió a poner en alerta a los trabajadores del sector, que reclaman mayor presencia policial en las zonas más vulnerables de la provincia y destacaron la importancia de los sistemas de comunicación solidaria entre colegas para hacer frente a este tipo de episodios de inseguridad.