Un proyecto solidario dedicado a la confección de pelucas para personas con tratamientos oncológicos y distintos tipos de alopecia atraviesa un momento de alta demanda en San Juan. La iniciativa, que funciona sin fines comerciales, busca ampliar su capacidad de producción para responder a una necesidad creciente en la provincia y en otras regiones del país.

“Actualmente necesitamos incorporar personas que colaboren en la parte de costura, porque no damos abasto con la demanda”, señaló a DIARIO HUARPE el impulsor del proyecto, el peluquero Maxi Zacarías. Los interesados pueden acercarse personalmente o contactarse a través de redes sociales para participar de talleres introductorios. “El requisito es contar con conocimientos básicos de costura, disponer de al menos dos horas semanales y tener empatía con la causa”, agregó.

“El principal aporte que puede hacer un voluntario es el compromiso y la voluntad de ayudar. A partir de allí, buscamos organizarnos para llegar a más personas”, concluyó Zacarías.

El espacio funciona por las tardes en Avenida José Ignacio de la Roza 1677 Oeste, frente a la Universidad Católica de Cuyo, donde también se realizan jornadas de donación de cabello y entrega de pelucas en días específicos de la semana. El número para comunicarse es 2644752115. En Instagram aparece como @maxiz_acarias.

“La iniciativa representa un recurso fundamental para personas que atraviesan distintos tipos de alopecia, ya sea por tratamientos oncológicos u otros factores. El objetivo es confeccionar pelucas a medida, respetando el estilo y la identidad de cada persona”, explicó Zacarías.

El proyecto tiene sus orígenes en 2007, cuando comenzó en Córdoba impulsado por un grupo de peluqueros que detectó la dificultad de acceso a este tipo de productos. “A partir de nuestro conocimiento en el trabajo del cabello, decidimos desarrollar esta alternativa solidaria para quienes no podían afrontarlo económicamente”, recordó.

Foto: DIARIO HUARPE.

El proceso de elaboración

“La recolección de cabello se realiza a través de campañas en diferentes localidades, tanto en la provincia como en otros puntos del país”, detalló el peluquero. Luego, ese material es clasificado según color, textura y grosor para adaptarse a cada caso.

Cada persona atraviesa una instancia de entrevista previa en la que se registran medidas y preferencias. “Se elabora una ficha técnica y, a partir de allí, comienza un proceso que incluye tratamiento del cabello, conservación y posterior armado mediante costura sobre un molde diseñado a medida”, precisó Zacarías.

En este contexto, sostener la producción implica un esfuerzo económico significativo. Cada peluca tiene un costo aproximado de $150.000, lo que refuerza la necesidad de sumar manos voluntarias y recursos. Durante 2025 se entregaron más de 220 pelucas en San Juan, mientras que en lo que va de 2026 ya se alcanzaron las 40, reflejando la continuidad de la demanda.

Foto: DIARIO HUARPE.

Red solidaria en crecimiento

El trabajo se sostiene gracias a una red de más de 40 peluqueros que participan de manera rotativa en campañas y actividades. “Siempre mantenemos las puertas abiertas a quienes quieran sumarse. La cadena de favores es el motor de este proyecto”, sostuvo Zacarías.

Además, el espacio cuenta con colaboradores en distintas provincias que replican el modelo solidario. “No se trata solo de entregar una peluca, sino también de acompañar y contener a cada persona en su proceso”, remarcó.

“El aspecto emocional es clave, porque cada historia es distinta. Priorizamos la escucha, el respeto por los tiempos y la contención de cada persona que se acerca”, afirmó el impulsor de la iniciativa.

El proyecto también incluye acciones en hospitales públicos y el desarrollo de bancos de pelucas en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de ampliar el alcance y llegar a zonas alejadas. En ese camino, la iniciativa fue finalista del Sanjuanino Solidario 2024 de GRUPO HUARPE, lo que permitió visibilizar aún más su impacto en la comunidad.

Foto: DIARIO HUARPE.