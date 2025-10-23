La salud y el bienestar de Britney Spears vuelven a estar en el centro de la escena mediática, generando gran preocupación tanto en su entorno cercano como entre sus millones de seguidores alrededor del mundo. La "Princesa del Pop" ha utilizado sus redes sociales, una ventana directa a su vida cotidiana tras el fin de su tutela, para compartir reflexiones que, lejos de tranquilizar, han encendido una vez más las alarmas.

En una reciente publicación, la artista de 43 años realizó una confesión impactante sobre su relación con la comida y el proceso de sanación que atraviesa. "Sé que estoy sanando porque tengo hambre como un niño o un bebé. Me duele el hambre y, cuando como, es como si fuera la primera vez en mi vida que pruebo la comida", escribió Spears. En el mismo texto, hizo referencia al trauma familiar: “Aunque amaba mi hogar, hay demasiado abuso y trauma ahí. Hoy agradezco a Jesús por la comida”.

Este posteo se suma a una serie de situaciones que han alimentado la inquietud. Recientemente, se viralizó un video en el que se ve a la cantante bailando de forma errática en el baño de un restaurante, vestida con lencería y frotándose contra la pared, una grabación que ella misma subió a sus plataformas. Si bien algunos usuarios defienden su derecho a "vivir su vida", sus allegados han manifestado un profundo miedo por su futuro.

Fuentes cercanas a la artista, citadas por medios internacionales, describen que la mansión de la cantante vive en un estado de "desorden y suciedad acumulada" y aseguran que la cantante atraviesa un momento delicado. A pesar de la preocupación, un allegado al Daily Mail declaró: “Vamos a verla luchar como lo ha hecho durante años. Los que están cerca de ella han visto esto una y otra vez, y aunque se vigila, no van a hacer ningún tipo de intervención”.