En la tarde de este domingo el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció el pago de un plus de $60.000 para todos los trabajadores estatales y privados. Tras este anuncio el vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, dijo que antes de pagar el plus a los trabajadores públicos analizarán el aumento ya otorgado.

En rueda de prensa el funcionario explicó que ya conocieron los anuncios de Massa, pero aclaró que aún no se sabe si le pagarán un plus a los trabajadores y, en caso de hacerlo, no se sabe el monto que se abonaría y agregó que la ministra de Hacienda de San Juan, Marisa López, está estudiando el tema.

El funcionario agregó que el Gobierno de San Juan otorgó un aumento paritario hace pocos días y adelantó que cree que es "concordante" con la suba que dispuso la Nación. El vice comentó que cree que la norma nacional dispone que "hay que compatibilizarlo con los acuerdos paritarios, por lo que habría que ver como funciona lo del bono", aseveró Gattoni y dijo que "habrá que ver como está hecha la norma y como juega cada cosa".

Luego, el funcionario agregó que una vez que se termine de estudiar el tema, "en función de las posibilidades de la provincia y de lo que establezca la norma seguramente vamos a dar la mejor respuesta para todo el sector trabajador", concluyó.

Sergio Massa este domingo que los empleados con salarios netos de hasta $400.000 mensuales recibirán un bono de $60.000, dividido en dos cuotas mensuales y no remunerativas. Este bono es absorbible por las paritarias y está diseñado para reforzar el poder de compra de los salarios, especialmente después del impacto post-devaluación.

“Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras -que son la fuerza económica de la Argentina- que hemos dispuesto una suma fija de $60.000, pagadera en dos tramos de $30.000 en septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objeto de reforzar el poder de compra del salario”.