Gattoni: "Uñac entiende perfectamente que es lo que necesita San Juan"

El vicegobernador Roberto Gattoni estuvo en el Café de la Política del Yo Te Invito, programa que se emite por Telesol, y dejó definiciones de todo tipo. Analizó el voto de los sanjuaninos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado, se refirió a la interna de Unión por la Patria y el peronismo, también destacó el perfil de Sergio Uñac y lo que daría si es elegido senador, por último habló del rol del PJ como oposición en el próximo periodo.

¿Cuál es el fuerte de Sergio Uñac para ser elegido senador?

-Bueno, sin duda que lo principal es que la gente lo conoce y muy bien. Saben que entiende perfectamente que es lo que necesita San Juan de modo profundo, sobre todo para las discusiones que vienen y que impactarán a la provincia. Los votantes conocen la impronta que le dio a su gestión y las prioridades que marcó en este tiempo, por todo esto es que es la figura más relevante para ocupar este cargo.

¿Qué sensación tiene sobre el voto de los sanjuaninos en las tres elecciones que pasaron?

-Muy positiva porque demostraron que lo que buscan es que los dirigentes nos relacionemos sin importar el color político. El 14 de mayo el proyecto de Vamos San Juan, el de Sergio Uñac, ganó 15 intendencias, la mayoría de la Cámara y en los Deliberantes; el 2 de julio decidieron darle el apoyo a Orrego y ahora volvieron a elegirlo a Sergio. Es decir que el ciudadano sabe muy bien quién es quién y lo que representan sobre la defensa de sus intereses. Y esto muestra una sociedad madura y libre en su elección.

Usted afirmó que tras las PASO, Sergio Uñac es el líder la oposición

-Sí, es claro y no quedan dudas. En el frente Unión por la Patria, este domingo, se definió al candidato a senador, pero también al que debe ser el interlocutor con el gobierno que viene, ya que tiene un caudal político de importancia, que los sanjuaninos quieren que sea Sergio Uñac el que lo lidere en el próximo periodo, además que confían en que es una figura que conoce de primera mano cómo defender los intereses de la provincia.

¿Es decir que la interna peronista ya está terminada?

-Considero que sí y el giojismo sabe muy bien que se debe respetar el voto peronista, por eso es que todos juntos debemos trabajar y redoblar esfuerzo para encantar a los que no nos votaron o a los que decidieron no asistir a los comicios. Además, hay que recordar que y Sergio Uñac encabezaron proyectos exitosos que son el punto de partida para cerrar la interna y pensar en lo que viene. Por eso es que debemos ser más amplios, escuchar a la gente que se cansó de internas, y salir a buscar el voto que necesitamos para Unión por la Patria gobierne a nivel nacional y que a nivel provincial tenga la mayoría de los cargos legislativos.

¿Cómo imagina al peronismo de San Juan como oposición?

-Con un rol proactivo y respetuoso de lo que decidieron los ciudadanos. Al menos en el caso de Sergio Uñac, que claramente el domingo fue elegido como la figura de la oposición, ya demostró que con un gobierno de otro color se trabaja buscando consenso de manera responsable, como en el primer periodo de su gestión en el que a nivel nacional el presidente fue Mauricio Macri. Allí se acompañó en todas las normas necesarias para que le den su impronta, y en las que no se discutió hasta encontrar el consenso que requería el momento. Es más, el único debate que con respeto no se acompañó fue cuándo Macri modificó el sistema previsional que nosotros en el cual no coincidíamos.

¿Qué opina sobre que Milei y sus candidatos en San Juan haya sumado tantos votos?

-Fue una elección distinta y atípica, pero lo tomo como parte de la madurez de los sanjuaninos y el reclamo a la dirigencia política de lo mismo. Nos están planteando un escenario de relaciones con mucho diálogo y consenso entre todas las fuerzas con máxima responsabilidad.

Dependiendo quién sea el próximo presidente, podría discutirse la coparticipación, ¿qué opina?

-A priori cualquier discusión es valedera, pero todo depende de las intenciones que se tenga. Me baso en que no estaría mal discutir el reparto de la coparticipación entre Nación y las provincias, sobre todo porque tras el traspaso de la educación a los distritos provinciales, los fondos para hacerle frente no se repartieron proporcionalmente. Pero si la búsqueda es quitarle más las provincias, no debería avanzarse.

Siempre se dijo que San Juan sacó ventaja en el índice de coparticipación, ¿es cierto?

-Es real que se logró uno muy bueno si se compara con otros distritos. Pero si se fija del cobro del 21% de IVA que Nación recauda directamente de la minería local, a San Juan solo le llega el 3%, situación similar ocurre con las ganancias que aporta la industria. Es decir, que la provincia recupera el 80% de lo que aporta mediante impuestos a la Nación.

Sobre la dolarización que plantea Milei, ¿usted como economista que opina?

-Para mí es un ajuste fenomenal que impactará negativamente en la sociedad. Por eso en mi opinión es que lo mejor es hacer todo lo posible en busca de la estabilización de la economía que redunde en la baja de inflación, que es lo que golpea los bolsillos de los argentinos diariamente. Existen muchas maneras de encontrar la estabilidad sin que sea la dolarización que se plantea.